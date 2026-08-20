MiBus explora adquirir 1,000 GPS con tecnología 5G

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA) explora el mercado para adquirir 1,000 equipos GPS de telemetría vehicular con conectividad 4G LTE y 5G, destinados a su flota de autobuses.

La información aparece en una Solicitud de Información (SDI) elaborada por la empresa como parte de una investigación de mercado. El documento aclara que esta etapa no constituye un proceso formal de contratación ni genera un compromiso de compra.

La iniciativa busca evaluar equipos capaces de transmitir información sobre la ubicación de los autobuses, velocidad, rumbo, estado de ignición y movimiento, además de generar alertas y registrar eventos como la entrada y salida de geocercas o la pérdida de cobertura.

TMPSA también contempla que los dispositivos puedan almacenar datos durante períodos sin cobertura celular y retransmitirlos cuando se restablezca la conexión. Además, solicita evaluar equipos capaces de integrarse con sus sistemas mediante distintas tecnologías y protocolos de comunicación.

El requerimiento incluye el suministro de los 1,000 dispositivos, su programación, configuración, instalación y puesta en operación. Los proveedores deberán realizar pruebas individuales de funcionamiento y entregar información como el número de serie, IMEI, fecha de instalación y resultados de las pruebas.

La empresa también solicita información sobre garantía, soporte técnico, repuestos, tiempos de entrega y eventuales costos recurrentes asociados con plataformas, tarjetas SIM, conectividad, licencias o servicios de soporte.

La SDI establece que los proveedores deberán presentar por separado los precios de los equipos, la programación y configuración y el servicio de instalación.

De concretarse posteriormente un proceso de contratación, la incorporación de estos dispositivos permitiría a MiBus fortalecer las herramientas tecnológicas utilizadas para el seguimiento y gestión de su flota.

Cabe señalar que el documento presenta una inconsistencia en la cantidad requerida: en la introducción aparece la expresión “mil doscientos cincuenta (1,000)”, mientras que el resto de la solicitud establece una cantidad de 1,000 equipos. Este dato debe ser confirmado con TMPSA antes de su publicación.