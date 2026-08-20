Juramentación de Cortizo y Carrizo queda fuera de agenda de la sesión plenaria del Parlacen

La eventual juramentación del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no figura entre los asuntos previstos para la agenda que desarrollará el organismo regional del 24 al 28 de agosto.

Así lo confirmó la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, quien explicó este jueves que, aunque se recibió una solicitud relacionada con la incorporación de ambos exmandatarios panameños, el asunto no ha avanzado hasta las instancias necesarias para ser incluido en una Asamblea Plenaria.

“No está agendado”, respondió Gutiérrez al ser consultada sobre una posible juramentación.

La presidenta explicó que el organismo debe contar con el contexto político y legal antes de adoptar una decisión y reveló que se solicitó, mediante canales diplomáticos, información para determinar el estatus jurídico actual de Cortizo y Carrizo.

“Cuando venga esa información, el Parlamento Centroamericano se tendrá que reunir y tendrá que ver esa conveniencia no solo legal, sino política”, manifestó.

Gutiérrez también fijó su posición sobre el tema: “Considero que no es el momento político de hacerlo”.

Según explicó, cualquier asunto que deba ser conocido por la Asamblea Plenaria tiene que cumplir previamente con un procedimiento que contempla su discusión en la Junta de Dirección Política.

La solicitud relacionada con Cortizo y Carrizo no llegó a esa instancia.

“No existe alguna intención de juramentar a estas personas en esta Asamblea Plenaria”, enfatizó.