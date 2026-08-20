Juramentación de Cortizo y Carrizo queda fuera de agenda de la sesión plenaria del Parlacen

La eventual juramentación del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no figura entre los asuntos previstos para la agenda que desarrollará el organismo regional del 24 al 28 de agosto.
Así lo confirmó la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, quien explicó este jueves que, aunque se recibió una solicitud relacionada con la incorporación de ambos exmandatarios panameños, el asunto no ha avanzado hasta las instancias necesarias para ser incluido en una Asamblea Plenaria.
“No está agendado”, respondió Gutiérrez al ser consultada sobre una posible juramentación.
La presidenta explicó que el organismo debe contar con el contexto político y legal antes de adoptar una decisión y reveló que se solicitó, mediante canales diplomáticos, información para determinar el estatus jurídico actual de Cortizo y Carrizo.
“Cuando venga esa información, el Parlamento Centroamericano se tendrá que reunir y tendrá que ver esa conveniencia no solo legal, sino política”, manifestó.
Gutiérrez también fijó su posición sobre el tema: “Considero que no es el momento político de hacerlo”.
Según explicó, cualquier asunto que deba ser conocido por la Asamblea Plenaria tiene que cumplir previamente con un procedimiento que contempla su discusión en la Junta de Dirección Política.
La solicitud relacionada con Cortizo y Carrizo no llegó a esa instancia.
“No existe alguna intención de juramentar a estas personas en esta Asamblea Plenaria”, enfatizó.
Mientras la incorporación de los exmandatarios queda fuera de la agenda, el Parlacen desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto una serie de actividades y foros regionales en Panamá.
Entre los principales asuntos se encuentra un foro sobre la Ley Marco para la Prevención de la Ciberdelincuencia, además de una conferencia de partidos políticos y un encuentro de mujeres de partidos políticos.
La agenda también contempla para el miércoles 26 de agosto un Foro Regional de Integración Turística y Conectividad Aérea, enfocado en promover el multidestino turístico entre los países de la región y República Dominicana.
El diputado Rubén Darío Campos explicó que durante ese encuentro está prevista la firma de un acuerdo de entendimiento con la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur).
Del foro también se pretende elaborar una propuesta para que el Parlacen impulse la transición del denominado CA-4 hacia un CA-8, con la intención de que los vuelos internacionales entre los países de la región y República Dominicana puedan ser reconocidos como vuelos regionales.
De acuerdo con Campos, la iniciativa buscaría fortalecer la conectividad aérea y facilitar el desarrollo del multidestino turístico regional.
La agenda de cinco días se desarrollará mientras permanece pendiente cualquier decisión sobre Cortizo y Carrizo, cuya eventual incorporación, según Gutiérrez, requerirá todavía análisis jurídico y deliberación política dentro del organismo.
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