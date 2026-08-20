Propuesta de cierre del BHN contempla desarrollar viviendas a través de APP

Los proyectos de viviendas de interés social podrían desarrollarse a través del régimen de Asociación Público-Privada (APP). La medida está contemplada en el proyecto de ley que ordena el cierre del Banco Hipotecario Nacional (BHN), presentado por el ministro de Vivienda, Jaime Antonio Jované, ante la Asamblea Nacional.

Las entidades privadas podrán, en asocio con el Estado, fomentar la construcción de viviendas de interés social para venta y/o alquiler social, señala la propuesta.

“La participación del Estado no podrá exceder del 49 %, de la cual podrá disponer de sus recursos asignados. Toda entidad privada que participe en el desarrollo de estos programas deberá contar con patrimonio propio que pueda garantizar el desarrollo de estos proyectos”, establece el artículo 9 del proyecto de ley.

Los bienes o recursos financieros, una vez constituidos, serán formalizados mediante acuerdos de cooperación y se constituirán en fideicomisos a través de la Caja de Ahorros, a los cuales les será aplicable la legislación vigente.

Las empresas privadas que deseen participar en el desarrollo de viviendas y que aporten terrenos deberán cumplir con una serie de requisitos, como contar con acceso a servicios básicos y vías adecuadas, y no estar ubicados en zonas protegidas o de riesgo. Además, deberán presentar condiciones económicas adecuadas.

Cuando las entidades privadas aporten terrenos para el desarrollo de programas, estos también deberán constituirse mediante un fideicomiso de la Caja de Ahorros, cuyo beneficiario será el Estado.

El proyecto de ley contempla la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), que estará coordinada por el ministro.

Esta dirección estará a cargo del desarrollo de proyectos de interés social en los cuales participen entidades privadas.

Entre las funciones que tendrá la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional están coordinar, dirigir y recomendar subsidios para viviendas de interés social, cubrir los diferenciales de las tasas de interés y garantizar créditos hipotecarios hasta el segundo tramo de la Ley de Intereses Preferenciales.

El proyecto de ley establece que el Miviot y la Caja de Ahorros asumirán las responsabilidades del BHN.

Al Miviot le corresponderán las funciones de diseño, rectoría, subsidios y programas de vivienda de interés social, mientras que a la Caja de Ahorros le corresponderán las funciones de financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros.

El cierre del BHN forma parte de una reestructuración del Estado que adelanta el Gobierno, que incluye también la desaparición del Banco de Desarrollo Agropecuario, cuyas funciones asumirá el Banco Nacional de Panamá. Asimismo, el Ministerio de la Mujer volverá a convertirse en el Instituto Nacional de la Mujer, una iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en la Asamblea Nacional.