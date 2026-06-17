Mi receta digital: farmacéuticos cuestionan fallas de SALMI en control de medicamentos de la CSS

Profesionales del área farmacéutica de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> cuestionaron el funcionamiento del <b>Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI)</b> y advirtieron que la plataforma aún presenta <b>limitaciones</b> que podrían afectar el control de medicamentos, la administración de inventarios y la detección de errores de prescripción.Las observaciones surgen a partir de un documento comparativo elaborado por farmacéuticos, en el que se contrasta el funcionamiento actual de los sistemas utilizados por la institución con un modelo integrado que, según los especialistas, estaría más orientado a la seguridad del paciente.Entre los principales señalamientos figura la falta de integración entre el <b>Sistema de Información de Salud (SIS)</b> y SALMI. De acuerdo con las fuentes consultadas, ambas plataformas continúan operando de manera paralela y sin una comunicación plena en tiempo real.Según explicaron, esta situación dificulta que el personal farmacéutico pueda visualizar de forma unificada toda la medicación prescrita a un paciente y limita la capacidad de detectar automáticamente posibles duplicidades terapéuticas.