Mi receta digital: farmacéuticos cuestionan fallas de SALMI en control de medicamentos de la CSS

Profesionales del área farmacéutica de la Caja de Seguro Social (CSS) cuestionaron el funcionamiento del Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI) y advirtieron que la plataforma aún presenta limitaciones que podrían afectar el control de medicamentos, la administración de inventarios y la detección de errores de prescripción. Las observaciones surgen a partir de un documento comparativo elaborado por farmacéuticos, en el que se contrasta el funcionamiento actual de los sistemas utilizados por la institución con un modelo integrado que, según los especialistas, estaría más orientado a la seguridad del paciente. Entre los principales señalamientos figura la falta de integración entre el Sistema de Información de Salud (SIS) y SALMI. De acuerdo con las fuentes consultadas, ambas plataformas continúan operando de manera paralela y sin una comunicación plena en tiempo real. Según explicaron, esta situación dificulta que el personal farmacéutico pueda visualizar de forma unificada toda la medicación prescrita a un paciente y limita la capacidad de detectar automáticamente posibles duplicidades terapéuticas.

Farmacéuticos advierten que el sistema mantiene fallas que permiten duplicidades

Los especialistas sostienen que una de las principales debilidades del sistema es la ausencia de alertas clínicas automatizadas que permitan identificar medicamentos duplicados, dosis incorrectas, contraindicaciones o posibles interacciones farmacológicas. Como ejemplo, señalaron que un paciente puede ser atendido por distintos médicos y recibir tratamientos similares sin que el sistema genere una advertencia inmediata. También describieron casos en los que pacientes con procesos infecciosos reciben antibióticos prescritos por diferentes médicos. Cuando las recetas llegan a la farmacia, el personal debe suspender momentáneamente la atención para contactar a los médicos tratantes y aclarar cuál tratamiento debe mantenerse. De acuerdo con las fuentes, un sistema integrado debería emitir alertas antes de que la receta llegue a la farmacia, reduciendo riesgos para el paciente y evitando retrasos en la atención. Los farmacéuticos también afirman que la coexistencia de recetas electrónicas y físicas dificulta los controles. Explicaron que, dependiendo de la vía utilizada para retirar un medicamento, la verificación debe hacerse manualmente entre distintos sistemas, lo que incrementa la carga operativa.

Inventarios separados dificultan conocer la disponibilidad real de medicamentos

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el manejo de inventarios. Las fuentes explicaron que SIS y SALMI mantienen registros separados, por lo que la disponibilidad de un medicamento puede variar dependiendo del sistema consultado. Según indicaron, puede ocurrir que un producto exista físicamente en una farmacia, pero no aparezca reflejado en el inventario del sistema desde el cual se está realizando la dispensación. Esta situación obliga al personal a efectuar ajustes adicionales para poder entregar los medicamentos a los pacientes y limita la capacidad de conocer en tiempo real las existencias institucionales. Los especialistas consideran que la fragmentación de la información dificulta la planificación del abastecimiento y aumenta el riesgo de desabastecimiento en algunas instalaciones mientras otras mantienen disponibilidad del mismo producto.

Lo que prometió la CSS cuando aprobó SALMI

En enero de 2025, la CSS informó la implementación del Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), una herramienta donada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese momento, la institución a través de nota de prensa comunicó que el sistema permitiría administrar de manera más eficiente los medicamentos e insumos adquiridos por la entidad. Al anunciar la aprobación, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, afirmó que SALMI era una herramienta necesaria para avanzar hacia “un sistema único” e incluso facilitar la integración con el Ministerio de Salud (Minsa). La CSS también destacó que la plataforma permitiría obtener información real sobre el consumo y la demanda de medicamentos, mejorar el abastecimiento institucional y ofrecer una atención más oportuna a los pacientes. Sin embargo, farmacéuticos consultados por este medio sostienen que aún persisten procesos paralelos entre SIS y SALMI, inventarios separados y limitaciones para detectar automáticamente errores de prescripción o duplicidades terapéuticas.

Cuestionan el proceso de implementación

Las fuentes también expresaron dudas sobre el proceso de desarrollo e implementación del sistema. Según explicaron, existió una comisión encargada de participar en la evaluación y adopción de la plataforma, pero consideran que varias de las necesidades operativas de las farmacias no fueron incorporadas durante el proceso. A juicio de los especialistas, las herramientas actualmente disponibles no cumplen funciones que consideran esenciales para una plataforma moderna de gestión farmacéutica, como la consolidación automática de inventarios, la prevención de duplicidades y la emisión de alertas clínicas en tiempo real.

Advierten problemas con la presentación de medicamentos

Otro de los aspectos señalados por los farmacéuticos está relacionado con la forma en que algunos medicamentos llegan a las instalaciones de salud. Las fuentes explicaron que determinados productos son adquiridos en presentaciones que no coinciden con las cantidades que habitualmente se entregan a los pacientes, por lo que el personal debe realizar procesos manuales para fraccionar y organizar los medicamentos antes de dispensarlos. Según indicaron, esta práctica consume tiempo operativo y retrasa parte de las labores diarias en las farmacias.

Ley 1 de 2001 regula la protección del envase primario