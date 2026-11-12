Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina hasta el Mundial 2030

La selección de Argentina , por medio del presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, confirmó la permanencia y renovación del técnico Lionel Scaloni.

Durante una conferencia de prensa previo al partido ante Uruguay, tanto Scaloni como Tapia dio a conocer esta renovación tras varios meses de incertidumbre si el entrenador continuaría o no. La renovación se firmó hasta culminar el Mundial 2030.

“Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina”, señaló el mandatario de la AFA confirmando la permanencia de Scaloni.

En cuanto a Scaloni, se mostró feliz con este tercer proceso en el que estará al mando del equipo con miras a la cita mundialista del 2030. “Estoy feliz, la verdad que a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión”.

Scaloni, con esta renovación se convertirá en el primer técnico en la historia de la selección al mando de un tercer ciclo de cara a un Mundial.

Desde su llegada al equipo tras el Mundial 2018, sustituyendo a Jorge Sampaoli, Scaloni le dio una nueva cara al equipo y formando una selección alrededor de Lionel Messi, jugador que ya no lo tendrá disponible tras su retiro del combinado albiceleste.

La llegada de Scaloni está marcada por los grandes éxitos que tuvo a nivel de funcionamiento de equipo, resultado y sobre todo títulos. Se coronó bicampeón de la Copa América (2021 y 2024), Finalissima 2022 y le puso la cereza al pastel con la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Tras su designación potenció el rendimiento de varios futbolistas en la selección como el de Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, entre otros.