Gustavo Alfaro confirma que tenía fondos en el intervenido Ueno bank paraguayo

El entrenador argentino Gustavo Alfaro, que dirige a la selección paraguaya de fútbol, confirmó que tenía recursos en la entidad financiera Ueno bank, intervenida la semana pasada por el Banco Central (BCP) por problemas de solvencia financiera.

“Obviamente que estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, dijo Alfaro en referencia a sus fondos y los de jugadores de la selección paraguaya, durante una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso del viernes de la Albirroja ante Singapur.

El santafesino de 64 años añadió que los integrantes de la selección tienen “el derecho a solicitar y reclamar” los recursos que les corresponden “por derecho”, aunque puso por delante “a los más necesitados”, en respaldo a un comunicado difundido la semana pasada por los futbolistas, en el que pidieron atender a la gente.