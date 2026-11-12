Colombia activa cooperación con Venezuela para localizar a esposa de alcalde secuestrada

El Gobierno de Colombia activó mecanismos de cooperación diplomática con Venezuela para apoyar la búsqueda y el rescate de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, quien fue secuestrada el pasado 11 de noviembre en territorio colombiano.

La Presidencia de Colombia informó este jueves 12 de noviembre que la gestión responde a instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella y busca facilitar la coordinación entre las autoridades de ambos países, ante la posibilidad de que los responsables del secuestro hayan cruzado la frontera venezolana.

Como parte de las gestiones, el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Oliver Blanco.

Durante el contacto abordaron mecanismos de coordinación para localizar a Nancy Gómez e identificar a los responsables del secuestro.