Isla Cañas: Raúl y Amalia buscan cómo volver a producir tras el terremoto

Para Raúl Delgado y Amalia, el futuro de su familia depende de una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿cómo volver a producir sin exponerse a otro desastre?

Llevan 31 años de matrimonio. Tienen 6 hijos y once nietos. Construyeron su vida alrededor de la agricultura y la pesca. En Isla Cañas encontraron la tierra donde trabajar, levantar su hogar y sostener a los suyos. Ahora, más de un mes después del terremoto del 9 de octubre, intentan imaginar cómo será la vida cuando llegue el momento de recuperar lo perdido.

El sismo destruyó buena parte de lo que debía convertirse en el sustento de los próximos meses. El arroz comenzaba a espigar y las sandías pesaban entre 10 y 12 libras. La cosecha estaba cerca. Para la familia, aquellos cultivos representaban ingresos y alimentos; también eran el resultado de meses de trabajo.

Raúl todavía resume aquella pérdida con una frase que retrata la dimensión del golpe: “El pan de mañana lo perdimos hoy”. La situación económica de la comunidad ayuda a entender el alcance de esa pérdida. Según el Censo de Población y Vivienda de 2023, el poblado principal de Isla Cañas cuenta con 304 habitantes, de los cuales 137 aparecen como población ocupada. Un total de 70 personas trabaja en actividades agropecuarias, una muestra del peso que tiene el campo en la economía local.

El mismo registro sitúa en 300 dólares el ingreso mensual mediano de los trabajadores y en 390 dólares el ingreso mediano por hogar. En la provincia de Los Santos, esos indicadores alcanzan 545 y 658 dólares, respectivamente. Además, el 78.62% de la población del poblado principal no cuenta con seguro social. Estas cifras describen una comunidad donde la agricultura y otras actividades de subsistencia sostienen a numerosas familias. Por eso, la pérdida de una cosecha no representa únicamente el daño a una parcela: también compromete los ingresos y la capacidad de cubrir las necesidades del hogar.

La emergencia puso a prueba a toda la familia. Aquel 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, el temblor los sorprendió en las parcelas. Estaban con dos nietos, el padre de Raúl, de 86 años, y otros familiares. La tierra se movió con tanta fuerza que Amalia cayó al suelo y Raúl tampoco logró mantenerse en pie. Después llegaron las grietas, el agua y el avance del mar. La familia buscó salir hacia el puerto. En medio de la evacuación, el machete que llevaba el padre de Raúl permitió cortar las ramas que trababan una lancha y facilitar la salida. Ese episodio quedó atrás, pero sus consecuencias siguen presentes en las decisiones que la pareja debe tomar.

Las ayudas de ciudadanos, empresas e instituciones permitieron atender necesidades urgentes. Sin embargo, la asistencia no reemplaza los ingresos que generaban la agricultura y la pesca. Para volver a sembrar necesitan recursos, equipos y condiciones que les permitan trabajar con alguna seguridad. La preocupación no se limita a la próxima cosecha. También alcanza a los niños de la familia y a las necesidades cotidianas de alimentación. La recuperación, para ellos, no consiste únicamente en volver a levantar una vivienda: significa recuperar una forma de ganarse la vida.

Raúl y Amalia regresaron a su casa después de permanecer en un lugar prestado. La decisión de volver no elimina el temor a otro movimiento de tierra ni resuelve la incertidumbre sobre dónde vivirán en los próximos años. Por eso, Raúl plantea una alternativa: que el Gobierno consiga terrenos fuera de las zonas de riesgo y construya viviendas para las familias que necesiten trasladarse. Pero pone una condición: que la reubicación no los aleje de sus parcelas ni les impida continuar con sus actividades en la isla.

“Que nos haga la casa como para una emergencia... pero que tengamos acceso al trabajo que tenemos”, propone. Su planteamiento expone uno de los principales desafíos de cualquier solución para Isla Cañas. Una vivienda en un sitio seguro puede reducir la exposición a nuevos eventos, pero también debe tomar en cuenta cómo viven las familias y de qué obtienen sus ingresos. Para Raúl y Amalia, marcharse sin una alternativa para trabajar no representa una solución completa. Tampoco quieren que el arraigo a la isla los obligue a permanecer en un lugar donde sus vidas corran peligro.