Embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, se reúne con el presidente Abelardo de la Espriella

El embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, participó en uno de los actos oficiales de la agenda institucional colombiana al coincidir con el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, durante la conmemoración del 135.° aniversario de la Policía Nacional. El encuentro tuvo lugar el 4 de noviembre de 2026, en Bogotá, durante la ceremonia de graduación y nombramiento de los integrantes del Curso 124 de Oficiales, en la que 203 cadetes recibieron el grado de subtenientes.

Mario Boyd Galindo y su gestión diplomática en Colombia

Boyd Galindo representa al país en Colombia desde 2025. Su trayectoria en el servicio exterior incluye otras misiones diplomáticas en Brasil y Argentina, además de su experiencia como legislador de la República. Desde la Embajada de Panamá en Colombia ha promovido iniciativas orientadas a ampliar la cooperación bilateral, con especial atención a los intercambios académicos, culturales, históricos y comerciales. Entre las gestiones impulsadas ha dado seguimiento a iniciativas para recuperar y divulgar documentos históricos relacionados con el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Como parte de este trabajo, la Embajada gestionó el acceso a copias de documentos originales conservados en el Archivo General de la Nación de Colombia.

Panamá y Colombia fortalecen sus vínculos