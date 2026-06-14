Banco Mundial mantiene proyección de 3.9% para Panamá en 2026

El Banco Mundial (BM) mantiene su proyección de crecimiento para Panamá en un 3.9% para este 2026, según su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

Con estos resultados, Panamá se ubica como el tercer país de la región con mejor crecimiento solo superado por Guyana (15.4%) y Paraguay (4.4%).

En el informe, el BM espera que el crecimiento de América Latina y el Caribe se desacelere al 2.2% en 2026 para luego aumentar al 2.5% en 2027 a causa del conflicto en Oriente Medio y la creciente incertidumbre mundial.

En América Central, donde la mayoría de las economías son importadoras netas de energía, el BM estima que los precios mundiales del petróleo más altos tengan un efecto en la actividad económica a través de mayores costos de importación, presiones inflacionarias y menores ingresos reales.

Estos factores adversos se mitigan en parte mediante flujos de remesas resilientes y una demanda interna relativamente estable, pero la subregión sigue siendo vulnerable a la desaceleración de la demanda externa y las condiciones de financiamiento externo más restrictivas tras el conflicto.

En abril, William Maloney, economista jefe del organismo, quien establecía un crecimiento 3.9% destacó que este comportamiento del país se debía porque la crisis en Medio Oriente y la congestión en otras rutas marítimas han generado expectativas de un mayor tránsito por el Canal, lo que podría beneficiar tanto a la economía panameña como al comercio mundial.

“Existe cierta especulación de que habrá un aumento en el tráfico a través del Canal de Panamá como resultado de rutas comerciales menos fluidas en Medio Oriente y otras regiones, lo que probablemente tendría un impacto positivo en la economía de Panamá y del mundo. Sin embargo, también hay mucha incertidumbre al respecto”, señaló.

No obstante, Maloney advirtió que la volatilidad internacional obliga a mantener cautela en las proyecciones. Panamá se perfila así como un actor estratégico en el comercio global, con un crecimiento sostenido y un Canal que sigue siendo pieza clave en la dinámica económica internacional.