La jornada de este jueves 26 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, desde incidentes en vías principales y movimientos sísmicos hasta alertas por las altas temperaturas y noticias relacionadas con figuras de la televisión turca.

Puente de Las Américas fue reabierto: La vía fue cerrada temporalmente en ambos sentidos tras una alerta por la supuesta presencia de un artefacto explosivo. La Policía Nacional confirmó posteriormente que se trató de una falsa alarma y el puente volvió a estar habilitado.

Procuraduría avala artículo del Presupuesto 2027: La Procuraduría de la Administración consideró que el artículo 370 de la Ley 563 del 2 de noviembre de 2026, que establece el Presupuesto General del Estado para 2027, no viola la Constitución. La disposición genera debate por ampliar las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación pública.

Sensación térmica de hasta 42 °C: El Imhpa mantiene un aviso de vigilancia por temperaturas elevadas y advirtió que la sensación térmica podría alcanzar los 42 °C durante los próximos días. Las condiciones podrían aumentar el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor.

Dos sismos sacuden Azuero: Dos movimientos telúricos superiores a magnitud 4.0 fueron registrados antes del mediodía en la región de Azuero. El primero ocurrió a las 10:57:12 a.m., tuvo magnitud 4.3 y una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro ubicado a 42 kilómetros al este de Tonosí.

Figuras de la televisión turca aprehendidas: Actores conocidos por producciones transmitidas en Panamá, como Özcan Deniz, Deniz Çakır y Burcu Özberk, fueron aprehendidos en Estambul como parte de un operativo por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, posesión o consumo de sustancias ilícitas y prostitución.