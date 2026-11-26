La sensación térmica podría alcanzar los 42 °C en Panamá durante los próximos días, advirtió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que emitió un aviso de vigilancia por temperaturas elevadas ante condiciones que podrían favorecer insolación, calambres y golpes de calor.

La vigilancia comenzó a las 2:30 p.m. de este jueves 26 de noviembre y se extenderá hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre de 2026. El pronóstico contempla sensaciones térmicas de entre 35 °C y 42 °C del 27 al 30 de noviembre.

De acuerdo con la entidad, sobre el sector del Pacífico panameño continuará predominando un ambiente mayormente seco y cálido, con temperaturas máximas de entre 32 °C y 36 °C.