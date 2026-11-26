La sensación térmica podría alcanzar los 42 °C en Panamá durante los próximos días, advirtió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que emitió un aviso de vigilancia por temperaturas elevadas ante condiciones que podrían favorecer insolación, calambres y golpes de calor.
La vigilancia comenzó a las 2:30 p.m. de este jueves 26 de noviembre y se extenderá hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre de 2026. El pronóstico contempla sensaciones térmicas de entre 35 °C y 42 °C del 27 al 30 de noviembre.
De acuerdo con la entidad, sobre el sector del Pacífico panameño continuará predominando un ambiente mayormente seco y cálido, con temperaturas máximas de entre 32 °C y 36 °C.
El Imhpa señaló que las temperaturas podrían llegar a 30 °C desde las primeras horas de la mañana y aumentar durante los periodos del mediodía.
La combinación de esas temperaturas con otros factores ambientales favorecerá una sensación de calor superior a los valores registrados, con condiciones que podrían ubicarse en la categoría de peligro durante el periodo de vigilancia.
La advertencia meteorológica identifica la insolación, los calambres y los golpes de calor entre los principales riesgos para las personas expuestas durante periodos prolongados.
Asimismo, la realización de actividades físicas intensas bajo altas temperaturas puede favorecer estas afectaciones. El aviso mantiene la atención sobre la población expuesta al ambiente cálido previsto para los próximos días.
La vigilancia del Imhpa se mantendrá hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre de 2026, ante condiciones que pueden favorecer golpes de calor.