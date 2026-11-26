La potabilizadora de Miraflores suspenderá temporalmente sus operaciones este martes 1 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento programados, informó el Canal de Panamá.

La interrupción está prevista entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo durante el cual varios sectores podrían experimentar afectaciones en el suministro de agua potable.

Entre las áreas que podrían registrar disminución o interrupciones en el servicio se encuentran Arraiján, El Tucán, Panamá Pacífico, Veracruz, Balboa, Calle J, San Miguel, Llanos de Curundú y Altos de Curundú.

En otras zonas abastecidas mediante tanques, como Albrook, Cocolí, El Chorrillo, Gamboa, Paraíso y Pedro Miguel, la afectación dependerá de los niveles de consumo durante el tiempo que la planta permanezca fuera de operaciones.

El Canal de Panamá indicó que, una vez concluidos los trabajos, la potabilizadora retomará sus operaciones y el suministro de agua potable se restablecerá de manera gradual.

La entidad pidió comprensión a los residentes de las áreas que puedan verse afectadas mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.