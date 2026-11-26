El impacto financiero del terremoto del pasado 9 de octubre todavía no figura en el balance estadístico de las compañías aseguradoras, pese a que el sector ya contabiliza 6,453 siniestros reportados y reservas preliminares por $108.7 millones. Así lo confirmó Esilda González de Camacho, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), tras divulgar las cifras acumuladas hasta el 31 de octubre de 2026.
De acuerdo con el informe estadístico mensual del gremio —que agrupa a 19 de las 22 aseguradoras del país y concentra el 97% de las primas suscritas—, los siniestros brutos incurridos en todos los ramos sumaron $841.5 millones a octubre, un alza de 9.9% frente a los $765.6 millones del mismo periodo de 2025. Este repunte duplica el ritmo de crecimiento de las primas suscritas, que aumentaron 4% al pasar de $1,672.8 millones a $1,739.7 millones.
En el ramo de incendio y líneas aliadas, donde se agrupan las coberturas de estructuras, los siniestros incurridos alcanzaron $1.26 millones en el segmento residencial, lo que representa una variación positiva de 10.1% respecto al año previo, mientras que en el área comercial e industrial bajaron 430.3% por ajustes contables. No obstante, González de Camacho aclaró que estos registros de octubre aún no incorporan las evaluaciones del terremoto.
“Y aún estas cifras a octubre no reflejan el sismo, el terremoto. Esto se va a ir viendo paulatinamente en los próximos meses en la medida en que vayamos recibiendo los avalúos de los inspectores externos que tienen las aseguradoras”, dijo la ejecutiva de la Apadea tras una capacitación con periodistas.
Según los reportes preliminares de las aseguradoras, la mayor cantidad de reclamos se concentra en las provincias de Panamá y Colón por daños menores como rajaduras en paredes y afectaciones en comercios y supermercados. En contraste, en las provincias centrales, cerca del epicentro, la cobertura residencial resultó escasa fuera de los establecimientos comerciales debido a la baja contratación de pólizas en áreas rurales.
El balance estadístico también evidencia una contracción en el número total de pólizas vigentes en el mercado, que descendió 1.8% al ubicarse en 2,285,244 contratos frente a los 2,327,487 registrados en octubre de 2025. El ramo de incendio y líneas aliadas retrocedió 1.2% en pólizas vigentes, aunque su subsegmento residencial creció 6.4% hasta alcanzar 27,822 pólizas.
Ante la magnitud de las reclamaciones, Apadea advirtió sobre el riesgo de infraseguro en las edificaciones residenciales, comerciales e industriales. La mayoría de las viviendas en Panamá se adquieren mediante financiamiento bancario y las entidades financieras exigen pólizas basadas únicamente en el saldo de la deuda hipotecaria, sin contemplar el abono inicial ni la plusvalía acumulada del inmueble.
González de Camacho explicó que si una vivienda adquirida hace diez años en $100,000 cuenta con una póliza por $75,000 —correspondiente al préstamo bancario—, pero su valor actual de reconstrucción asciende a $150,000, el propietario enfrentará un déficit severo en caso de pérdida total. Bajo ese escenario, la aseguradora aplica primero el deducible habitual de 2% para terremoto, liquida el saldo pendiente al banco y entrega el remanente al dueño, quien deberá asumir de su bolsillo la diferencia para reconstruir.
Para evitar pérdidas patrimoniales, el gremio instó a propietarios, corredores de seguros y bancos a actualizar las sumas aseguradas tomando como referencia el valor de reconstrucción —costo actual de materiales y mano de obra— y no el valor de mercado ni el saldo hipotecario. Asimismo, recomendó a los afectados documentar los daños con fotografías y facturas antes de reparar, y gestionar los reclamos exclusivamente por canales oficiales para evitar intermediarios no autorizados.