El impacto financiero del terremoto del pasado 9 de octubre todavía no figura en el balance estadístico de las compañías aseguradoras, pese a que el sector ya contabiliza 6,453 siniestros reportados y reservas preliminares por $108.7 millones. Así lo confirmó Esilda González de Camacho, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), tras divulgar las cifras acumuladas hasta el 31 de octubre de 2026. De acuerdo con el informe estadístico mensual del gremio —que agrupa a 19 de las 22 aseguradoras del país y concentra el 97% de las primas suscritas—, los siniestros brutos incurridos en todos los ramos sumaron $841.5 millones a octubre, un alza de 9.9% frente a los $765.6 millones del mismo periodo de 2025. Este repunte duplica el ritmo de crecimiento de las primas suscritas, que aumentaron 4% al pasar de $1,672.8 millones a $1,739.7 millones.

En el ramo de incendio y líneas aliadas, donde se agrupan las coberturas de estructuras, los siniestros incurridos alcanzaron $1.26 millones en el segmento residencial, lo que representa una variación positiva de 10.1% respecto al año previo, mientras que en el área comercial e industrial bajaron 430.3% por ajustes contables. No obstante, González de Camacho aclaró que estos registros de octubre aún no incorporan las evaluaciones del terremoto. “Y aún estas cifras a octubre no reflejan el sismo, el terremoto. Esto se va a ir viendo paulatinamente en los próximos meses en la medida en que vayamos recibiendo los avalúos de los inspectores externos que tienen las aseguradoras”, dijo la ejecutiva de la Apadea tras una capacitación con periodistas. Según los reportes preliminares de las aseguradoras, la mayor cantidad de reclamos se concentra en las provincias de Panamá y Colón por daños menores como rajaduras en paredes y afectaciones en comercios y supermercados. En contraste, en las provincias centrales, cerca del epicentro, la cobertura residencial resultó escasa fuera de los establecimientos comerciales debido a la baja contratación de pólizas en áreas rurales.