La modificación del artículo 370 surgió de una propuesta presentada por el diputado perredista Benicio Robinson, junto con Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y otros diputados. La iniciativa generó cuestionamientos por la ampliación del grupo de entidades facultadas para utilizar este mecanismo excepcional.

La controversia gira en torno a la posibilidad de que determinadas empresas e instituciones públicas adquieran servicios técnicos, repuestos y equipos mediante un régimen especial, sin aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas.

El criterio de la Procuraduría contrasta con los cuestionamientos del diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta disposición y otros artículos de la Ley de Presupuesto 2027.

En un concepto remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, sostiene que el artículo 370 no vulnera los artículos 19 y 266 de la Constitución. Por ello, solicita al Pleno que declare que la disposición no es inconstitucional.

La Procuraduría de la Administración considera que el artículo 370 de la Ley 563 del 2 de noviembre de 2026, que establece el Presupuesto General del Estado para 2027, no infringe la Constitución Política de Panamá. El pronunciamiento introduce un nuevo elemento en la controversia por la disposición que amplía las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación pública.

¿Qué permite el artículo 370?

La disposición exceptúa de la aplicación de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas al Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, y al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

También incluye al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Gobierno, cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales.

La excepción aplica a la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando ocurran situaciones fortuitas o de urgencia, o concurran circunstancias de interés público debidamente justificadas que requieran atención prioritaria.

El artículo establece que las contrataciones deben ser inferiores a un millón de balboas. Además, señala que ese límite no es acumulativo por proveedor o tipo de servicio técnico y ordena evitar la fragmentación contractual.

La norma también fija requisitos administrativos. Cada institución debe elaborar una lista de los servicios técnicos, repuestos y equipos comprendidos en el mecanismo, además de adoptar un reglamento especial de contratación.

Esos reglamentos requieren la aprobación de la Contraloría General de la República y su publicación en la Gaceta Oficial.

Cedeño cuestiona las excepciones

El diputado Ernesto Cedeño incluyó el artículo 370 entre las disposiciones impugnadas de la Ley 563. Su cuestionamiento apunta a que el mecanismo permite a determinadas entidades apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación pública y de los principios que rigen las licitaciones.

La demanda también cuestiona los artículos 7 y 8, en los apartados relacionados con las asignaciones presupuestarias del Órgano Judicial y el Ministerio Público, así como los artículos 29, 30, 31 y 32.

En esos puntos, la Procuraduría sí considera que existen infracciones constitucionales. En su solicitud, pide declarar inconstitucionales los artículos 7, 8 —en los renglones correspondientes al Órgano Judicial y al Ministerio Público—, 29, 30, 31 y 32, por vulnerar los artículos 2 y 214 de la Constitución.

En cambio, solicita que el artículo 370 no se declare inconstitucional.

De esta manera, el pronunciamiento de la Procuraduría plantea dos posiciones dentro del mismo expediente: cuestiona disposiciones relacionadas con la autonomía presupuestaria de la administración de justicia, pero respalda la constitucionalidad del régimen especial de contratación.