El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los riesgos del uso de fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año y pidió a la población reforzar las medidas de prevención, especialmente para evitar que los menores de edad manipulen estos artefactos.

La advertencia forma parte de la campaña “No más niños quemados 2026”, desarrollada junto al Hospital del Niño y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

La entidad recordó que la pirotecnia no solo puede causar quemaduras. El humo y las partículas liberadas pueden irritar las vías respiratorias, mientras que las fuertes detonaciones pueden provocar dolor de oído, zumbidos y afectaciones auditivas. Estos ruidos también pueden generar miedo y estrés en niños y adultos mayores.

El Minsa hizo especial énfasis en que los niños no deben manipular ningún tipo de juego pirotécnico, incluidas las conocidas “estrellitas”, debido al riesgo de lesiones, particularmente en los ojos.

Asimismo, recomendó mantener a las mascotas en lugares seguros y tranquilos, ya que las explosiones pueden causarles ansiedad, miedo y desorientación.

La institución reiteró que la prevención es fundamental para disfrutar de las fiestas de fin de año y reducir el riesgo de accidentes relacionados con la pirotecnia.