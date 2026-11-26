El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre los riesgos del uso de fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año y pidió a la población reforzar las medidas de prevención, especialmente para evitar que los menores de edad manipulen estos artefactos.
La advertencia forma parte de la campaña “No más niños quemados 2026”, desarrollada junto al Hospital del Niño y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
La entidad recordó que la pirotecnia no solo puede causar quemaduras. El humo y las partículas liberadas pueden irritar las vías respiratorias, mientras que las fuertes detonaciones pueden provocar dolor de oído, zumbidos y afectaciones auditivas. Estos ruidos también pueden generar miedo y estrés en niños y adultos mayores.
El Minsa hizo especial énfasis en que los niños no deben manipular ningún tipo de juego pirotécnico, incluidas las conocidas “estrellitas”, debido al riesgo de lesiones, particularmente en los ojos.
Asimismo, recomendó mantener a las mascotas en lugares seguros y tranquilos, ya que las explosiones pueden causarles ansiedad, miedo y desorientación.
La institución reiteró que la prevención es fundamental para disfrutar de las fiestas de fin de año y reducir el riesgo de accidentes relacionados con la pirotecnia.
Los registros del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel muestran que los accidentes relacionados con fuegos artificiales continúan afectando a menores durante las celebraciones de fin de año.
Entre 2025 y el 30 de octubre de 2026, cinco pacientes fueron atendidos en el Cuarto de Urgencias por lesiones asociadas a estos artefactos. Todos eran hombres y cuatro tenían entre 10 y 14 años.
En cuanto a los egresos hospitalarios, durante este periodo se contabilizaron 10 pacientes, de los cuales seis corresponden a 2025 y cuatro a 2026. Siete eran hombres y tres mujeres. La mayoría de los casos se concentró entre niños de 10 a 14 años, aunque también se registraron pacientes de entre 1 y 4 años.
Durante estos dos años no se reportaron defunciones relacionadas con este tipo de accidentes.
Ante estos riesgos, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que la prevención debe extenderse a otros espacios del hogar. Recomendó mantener vigilancia sobre los niños en la cocina, evitar sobrecargar los tomacorrientes con extensiones y luces navideñas, mantener productos tóxicos fuera de su alcance y supervisarlos en áreas como piscinas.
La entidad también aconsejó limitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., y utilizar protector solar.
El Minsa instó a las familias a reforzar estas medidas y sumarse a la campaña “No más niños quemados 2026”, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a los menores durante las fiestas de fin de año.