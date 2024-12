En lo que va de este año se han reportado seis casos de quemaduras relacionadas con pirotecnia. Sin embargo, generalmente los incidentes se concentran en las fiestas de fin de año, especialmente en Navidad y Año Nuevo. “Este mes de diciembre aún no se ha registrado ningún caso, pero la experiencia de años anteriores indica que es un problema recurrente en estas fechas”, informó la doctora Marvis Corro, jefa de la Unidad de Quemados del Hospital del Niño.

El año pasado hubo un incremento significativo en los casos, llegando a 19, a pesar de las medidas anunciadas por las autoridades para reducir el uso de pirotecnia. “Cabe destacar que el Servicio de Quemados es un centro de referencia nacional, por lo que recibimos pacientes de todas las regiones del país”.

Una nueva temporada de fiestas navideñas se acerca, no obstante, las historias de niños y niñas víctimas de quemaduras se presentan diariamente, causando dolor, incapacidades y en el peor de los casos, fallecimientos.

Datos de la Sección de Registros y Estadísticas de Salud del Niño Dr. José Renán Esquivel dan cuenta de que desde enero hasta septiembre de este año han ingresado a la institución 525 pacientes con algún tipo de quemaduras.

Al detallar la información se evidencia que 302

del global de las víctimas (57.6 %) corresponden a pacientes que van entre los cero y cuatro años.

Corro lamentó que estos casos se sigan presentando y aseguró que “todas las quemaduras son prevenibles. Las principales quemaduras que tenemos en el Hospital del Niño no son por pirotecnia, son por escaldaduras, es decir, derramamiento de líquidos calientes. Estas quemaduras representan más del 70 % de todos los casos”.

Asimismo, la especialista hizo un llamado a la población en general para que se mantenga vigilante y siga las recomendaciones de prevención y, de esta forma, garantizar la seguridad de cada niño, niña y adolescente.

“Esas medidas no solo aplican para las fiestas, sino para todo el año. En Panamá enfrentamos una realidad que quizás otros países no tienen, aunque tal vez sea similar en otras naciones latinoamericanas. En los países con mayor desarrollo, esto no es tan común. En nuestro país tenemos diferencias significativas entre las áreas rurales y urbanas”, añadió.

Según detalló Corro, en las áreas rurales es común que las mamás cocinen con fogones al aire libre. Muchas veces los niños están jugando cerca y el contacto accidental con el fogón puede causar quemaduras graves. En algunos casos, los niños incluso caen al fogón, lo que provoca lesiones severas y extensas.

En las áreas urbanas, la situación principal ocurre en viviendas pequeñas, como cuartos de alquiler, donde no hay divisiones claras. En estos espacios, la estufa suele estar cerca de la cama o en lugares de fácil acceso para los niños. Muchas familias no tienen la costumbre de usar los fogones traseros de la estufa, sino los delanteros, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Además, no toman precauciones, como evitar que los mangos de las ollas queden hacia afuera. En otros casos, colocan comida dentro del horno sin prever que los niños pueden abrirlo, lo que puede hacer que todo el contenido se caiga y cause quemaduras graves.

Con las fiestas navideñas, también surgen otros riesgos, como los arbolitos y las extensiones eléctricas dañadas. Estas últimas representan un peligro significativo porque los niños pueden manipularlas y sufrir quemaduras o incluso electrocuciones mortales.

“Otro gran peligro es la pirotecnia. Es importante recordar que ningún artefacto pirotécnico es inocuo; todos representan un riesgo de quemaduras graves y, en algunos casos, pueden ser mortales”, explicó.