  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Fiestas de fin de año: Alertan sobre riesgos de la pirotecnia y emiten recomendaciones de seguridad

Bomberos emiten recomendaciones para prevenir accidentes en fiestas de fin de año
Bomberos emiten recomendaciones para prevenir accidentes en fiestas de fin de año Pexeles | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/12/2025 14:33
El Cuerpo de Bomberos de Panamá emitió recomendaciones para prevenir accidentes en los hogares durante las fiestas de fin de año, especialmente por el uso de pirotecnia.

Aldo Alberola, subteniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, brindó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en las residencias durante las fiestas de fin de año, especialmente por el uso de pirotecnia, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta.

El subteniente explicó que algunos artefactos suelen percibirse como inofensivos, pero pueden representar riesgos. “Las cebollitas son relativamente inofensivas; la chispa que producen es muy leve, por lo que no las considero tan problemáticas. En cambio, las estrellitas sí pueden ser un poco más riesgosas, ya que generan una pequeña chispa con llama”, señaló.

Alberola enfatizó que los niños no deben manipular pirotecnia, y que su uso debe estar a cargo únicamente de un adulto responsable, que además no se encuentre bajo los efectos del alcohol.

Bomberos recomiendan extremar medidas de seguridad en hogares en fin de año

Entre las principales recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos se encuentran:

Realizar el uso de pirotecnia en lugares abiertos, sin aglomeración de personas.

Colocar las cajas de pirotecnia de forma segura, utilizando bloques, y evitar ubicarlas debajo de tendidos eléctricos.

Mantener vigilancia constante en la cocina, ya que los líquidos en cocción pueden provocar accidentes.

Evitar sobrecargar las regletas eléctricas con múltiples luces navideñas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a celebrar con responsabilidad para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes durante estas festividades.

Lo Nuevo