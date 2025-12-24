Fiestas de fin de año: Alertan sobre riesgos de la pirotecnia y emiten recomendaciones de seguridad

Aldo Alberola, subteniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, brindó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en las residencias durante las fiestas de fin de año, especialmente por el uso de pirotecnia, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta.

El subteniente explicó que algunos artefactos suelen percibirse como inofensivos, pero pueden representar riesgos. “Las cebollitas son relativamente inofensivas; la chispa que producen es muy leve, por lo que no las considero tan problemáticas. En cambio, las estrellitas sí pueden ser un poco más riesgosas, ya que generan una pequeña chispa con llama”, señaló.

Alberola enfatizó que los niños no deben manipular pirotecnia, y que su uso debe estar a cargo únicamente de un adulto responsable, que además no se encuentre bajo los efectos del alcohol.