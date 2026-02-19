Justicia argentina cita a declarar al presidente de la AFA y prohíbe su salida del país

Tapia fue llamado a declarar el próximo 5 de marzo, mientras Toviggino y Lorenzo deberán presentarse al día siguiente. El resto de los imputados declararán el 9 de marzo.ARCA presentó el pasado 22 de enero otra denuncia por movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra dirigida a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.Además, el pasado 30 de diciembre, la Justicia argentina ordenó allanamientos en dos sedes de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.Esa investigación se enmarca en la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida (EEUU), a cargo de los asuntos comerciales de la entidad futbolística en el exterior.La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.