Justicia argentina cita a declarar al presidente de la AFA y prohíbe su salida del país

La Justicia argentina citó este jueves a brindar declaración indagatoria al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, imputado en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, y prohibió su salida del país.

La decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.

La causa investiga una supuesta maniobra por más de $19.300 millones de pesos argentinos (unos 13.687 dolares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

En la resolución, a la que accedió EFE, el magistrado advirtió sobre “la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”, por lo que, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026, prohibió la salida del país de los imputados el pasado 26 de diciembre.