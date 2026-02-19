Las 5 noticias claves en Panamá y el mundo | 19 de febrero

Estos son los temas que marcaron la agenda informativa.

— El mercado asegurador panameño cerró 2025 con cifras históricas. Las primas de seguros privados superaron los $2 mil millones, reflejando un crecimiento sostenido impulsado principalmente por los ramos de salud, vida y automóviles, consolidando al sector como uno de los más dinámicos del sistema financiero.

— A partir del 20 de febrero entrarán en vigencia nuevos precios máximos de los combustibles. Las gasolinas registrarán un incremento, mientras que el diésel mostrará una leve disminución, según el ajuste anunciado por la Secretaría Nacional de Energía.

— El Ministerio de Educación detectó unas 50 presuntas irregularidades en el concurso de nombramiento docente. Entre las anomalías figuran supuestos diplomas falsos y venta ilegal de posiciones, por lo que el caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

— La presidenta de la Corte Suprema anunció medidas para fortalecer la carrera judicial, incluyendo la permanencia de funcionarios con más de dos años en cargos interinos y la posibilidad de ascensos, como parte de una política orientada a reforzar la estabilidad e independencia del Órgano Judicial.

— El ministro de Seguridad se pronunció sobre el fenómeno de los llamados therians en Panamá, señalando que no representan una amenaza al orden público, aunque se mantiene seguimiento preventivo ante cualquier situación que pueda afectar la convivencia ciudadana.

Así concluye una jornada marcada por decisiones institucionales, ajustes económicos y debates sociales que continúan generando conversación dentro y fuera del país.