Una tormenta con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 114 kilómetros por hora devastó el municipio de Tupanciretã, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, donde dejó al menos cinco fallecidos, 265 heridos y 19.780 desplazados. El impacto del fenómeno meteorológico afectó casi la totalidad de la localidad, que cuenta con poco más de 20.000 habitantes, según datos de Defensa Civil divulgados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El balance preliminar contabiliza cerca de 8.000 viviendas dañadas o destruidas, equivalentes al 93 % de las residencias del municipio. Ante la magnitud de los daños, las autoridades federales de Brasil declararon el estado de calamidad pública en Tupanciretã.

Colapso de servicios básicos y salud

La destrucción de la infraestructura urbana interrumpió de inmediato el suministro de electricidad y agua potable. El hospital público municipal sufrió averías estructurales que obligaron a las autoridades sanitarias a evacuar y trasladar a todos los pacientes hacia centros médicos de municipios vecinos. El temporal también dañó escuelas, centros de atención para adultos mayores y otros establecimientos residenciales, lo que redujo la capacidad local para alojar a los damnificados.

Respuesta humanitaria bajo alerta climática