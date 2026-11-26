Una tormenta con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 114 kilómetros por hora devastó el municipio de Tupanciretã, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, donde dejó al menos cinco fallecidos, 265 heridos y 19.780 desplazados.
El impacto del fenómeno meteorológico afectó casi la totalidad de la localidad, que cuenta con poco más de 20.000 habitantes, según datos de Defensa Civil divulgados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El balance preliminar contabiliza cerca de 8.000 viviendas dañadas o destruidas, equivalentes al 93 % de las residencias del municipio.
Ante la magnitud de los daños, las autoridades federales de Brasil declararon el estado de calamidad pública en Tupanciretã.
La destrucción de la infraestructura urbana interrumpió de inmediato el suministro de electricidad y agua potable. El hospital público municipal sufrió averías estructurales que obligaron a las autoridades sanitarias a evacuar y trasladar a todos los pacientes hacia centros médicos de municipios vecinos.
El temporal también dañó escuelas, centros de atención para adultos mayores y otros establecimientos residenciales, lo que redujo la capacidad local para alojar a los damnificados.
El desastre forma parte de una serie de eventos meteorológicos extremos que golpean al estado de Rio Grande do Sul desde el pasado 16 de noviembre. Las autoridades mantienen advertencias sobre la posibilidad de nuevas tormentas en los próximos días, lo que complica las labores de rehabilitación y aumenta el riesgo para las familias que permanecen en refugios temporales.
La OIM desplegó un equipo técnico en la zona el 20 de noviembre para coordinar la asistencia junto con Defensa Civil, autoridades municipales y el Grupo de Trabajo de Protección de Asistencia Social del Sistema Único de Asistencia Social de Brasil.
“Para muchas personas, la preocupación inmediata es encontrar un lugar seguro donde dormir y conseguir lo indispensable para afrontar los próximos días. Hacer llegar la asistencia a las familias cuanto antes es fundamental para ayudarlas a recuperar la sensación de seguridad y comenzar a reconstruir sus vidas”, señaló Paolo Caputo, jefe de Misión de la OIM en Brasil.
Las evaluaciones iniciales en los albergues determinaron la necesidad prioritaria de lonas, materiales para reparar techos, colchones, mantas, agua potable, alimentos, equipos de protección personal y asistencia en efectivo.
Para financiar estos insumos, la OIM articuló una campaña de recaudación denominada SOS RS 2026 junto con las organizaciones brasileñas Instituto Vakinha, Instituto Cultural Floresta y Humus, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de los equipos locales en la zona del desastre.