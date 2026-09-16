Proyecto de ley sobre descuento a jubilados volverá a la Asamblea tras consenso, según Apede

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, reveló que el proyecto de ley sobre el descuento para jubilados será devuelta a la Asamblea Nacional (AN) luego de lograr un consenso en la mesa de diálogo entre el Gobierno, empresario y jubilados. Según detalló López Tom, la decisión se dio tras una positiva reunión sostenida entre los representantes de los jubilados, el sector empresarial y miembros del Órgano Legislativo, incluyendo a la presidenta de la AN Durante estos encuentros, dijo, se coincidió en la necesidad de modificar el texto actual, debido a que, en su versión original, la propuesta no resultaba viable. El presidente de Apede explicó que se realizarán los ajustes necesarios con el fin de estructurar una propuesta equilibrada y sostenible en el tiempo, garantizando tanto los beneficios para el sector de los jubilados como la viabilidad del sector empresarial. Asimismo, aclaró que, si bien la Apede no estuvo presente directamente en las mesas de negociación, se mantiene en estrecha comunicación y coordinación con la Cámara de Comercio, la cual ha actuado como vocera del sector privado en este proceso.

Espacio de diálogo

El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Aurelio Barría Pino, resaltó la importancia de las reuniones realizadas en la Presidencia de la República, destacando la apertura de un espacio de diálogo franco y transparente entre el Gobierno, el sector privado, el comercio y los gremios de jubilados. Gómez reconoció la necesidad prioritaria de atender a los adultos mayores con ingresos inferiores a los $300 mensuales, a quienes identificó como un sector altamente vulnerable cuyo poder adquisitivo se ha visto afectado por el alza en el costo de vida. Recalcó que permanecen a la expectativa de la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, para reinstalar la mesa de trabajo y definir esquemas de descuentos en rubros específicos de primera necesidad. Entre los renglones priorizados mencionó artículos de higiene para adultos (como pañales), herramientas de movilidad (sillas de ruedas, andaderas) y accesorios de seguridad para el hogar. El presidente de Apede reiteró la disposición del sector privado de aportar soluciones integrales que aborden tanto el gasto como los ingresos, con el objetivo de que la nueva propuesta consensuada sea enviada a la AN antes de que finalice el presente periodo legislativo el próximo 31 de octubre.

La propuesta