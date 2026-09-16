Las 7 claves de Panamá y el mundo este miércoles 16 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 16 de septiembre por cambios en los precios de los combustibles, asuntos relacionados con el Canal de Panamá, la relación con China y una tragedia aérea en Los Ángeles.

-Combustibles subirán desde este viernes: La Secretaría Nacional de Energía anunció nuevos precios máximos para la gasolina y el diésel, vigentes desde las 6:00 a.m. del 18 de septiembre hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre. La gasolina de 95 octanos aumentará 10.5 centavos por litro y la de 91 octanos, 9.3 centavos.

-Canal aclara fondos de seguridad: La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, explicó que el fondo destinado a reforzar la seguridad de la vía interoceánica no es nuevo, ya que está contemplado en el presupuesto de 2026. Según lo informado, tendrá una duración de tres años.

-Panamá y China avanzan en acuerdo marítimo: El canciller Javier Martínez-Acha informó que han disminuido las retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Panamá espera que China complete sus procesos internos para oficializar la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo.

-Panamá aparece en lista de EE. UU.: Una determinación presidencial presentada al Congreso de Estados Unidos incluyó nuevamente a Panamá entre los países identificados para el año fiscal 2027 como principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas. El documento también señala que cuatro países fueron considerados por EE. UU. como aquellos que “han fallado demostrablemente” en sus esfuerzos antidrogas durante los últimos 12 meses.

-Piden debate sobre el Sistema Mixto de Pensiones: Diputados de la bancada Vamos solicitaron al director de la CSS, Dino Mon, abrir una discusión nacional sobre la situación de personas próximas a jubilarse que aseguran sentirse perjudicadas tras haberse incorporado al Sistema Mixto de Pensiones.

-Empresario español traslada sociedad a Panamá: El empresario español Enrique Riquelme, presidente de Grupo Cox y quien fue candidato a la presidencia del Real Madrid, trasladó a Panamá el domicilio social de Riquelme Capital SL, sociedad en la que concentra parte de sus inversiones. Según información publicada por El Confidencial, la sociedad pasó de Madrid a la zona de Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

-Mueren periodista y piloto en accidente de helicóptero: La periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw fallecieron luego de que el helicóptero de noticias en el que viajaban se estrellara en Chatsworth, Los Ángeles, mientras realizaban cobertura aérea de otro accidente. Una tercera persona que se encontraba en tierra también murió. Las autoridades investigan las causas del siniestro.