Publio De Gracia seguirá detenido; Fiscalía revela nuevos hallazgos en la investigación

El fiscal anticorrupción Edgardo Rodríguez afirmó este miércoles 16 de septiembre que el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias dentro de la investigación que involucra al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, y adelantó que han surgido nuevos hallazgos que serán presentados ante los tribunales.

Rodríguez se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de mantener la detención provisional de De Gracia, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Según el fiscal, el tribunal consideró que existe una “vinculación comprometida” y que hay un hecho delictivo acreditado relacionado con presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, además de riesgos procesales que deben ser asegurados.

“Hay una vinculación comprometida, hay un hecho delictivo acreditado, un enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, así como riesgos procesales latentes y evidentes que requieren ser asegurados”, explicó Rodríguez a TVN Noticias.

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con la valoración realizada por el tribunal, la detención preventiva es, en esta etapa, la medida que resulta “más idónea, necesaria y proporcional”.

Consultado sobre las diligencias que desarrolla el Ministerio Público, Rodríguez confirmó que la Fiscalía continúa recopilando elementos dentro del expediente.

“El Ministerio Público sigue haciendo actos de investigación y los hechos se están fortaleciendo”, afirmó.

Añadió que durante estas diligencias han surgido nuevos elementos que serán sustentados ante los tribunales de justicia.

“Están apareciendo otros hallazgos que van a ser sustentados ante los tribunales de justicia”, manifestó.