Italia respalda a Panamá y se ofrece ser el puente con la Unión Europea

Italia reiteró su respaldo a Panamá en materia fiscal y expresó su disposición a servir de puente entre el país y la Unión Europea, durante una llamada entre los cancilleres Javier Martínez-Acha y Antonio Tajani.

La Estrella de Panamá conoció que Martínez-Acha sostuvo la mañana de este viernes 18 de septiembre una conversación con su homólogo de Italia, en la que ambos países confirmaron el interés de avanzar hacia una asociación estratégica Panamá–Italia.

Uno de los principales puntos abordados fue la relación de Panamá con la Unión Europea (UE).

Italia reiteró su apoyo a Panamá, particularmente en materia fiscal, y manifestó su disposición a facilitar el diálogo entre el país y el bloque europeo, aprovechando su condición de miembro fundador de la UE, según fuentes cercanas a la conversación.

Durante la conversación también se revisaron los preparativos para el mecanismo de diálogo político entre Panamá e Italia, que se desarrollará en Roma.

Además, se conversó sobre una visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Italia en 2027.

En materia económica, Panamá planteó ampliar la participación de empresas italianas en proyectos de infraestructura y otros sectores estratégicos.

Los cancilleres también acordaron explorar una mayor cooperación en seguridad, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, así como en materia de cooperación financiera.

En este ámbito, se planteó el intercambio de experiencias sobre la legislación italiana contra la mafia como una posible referencia para fortalecer la cooperación bilateral.

Además, Italia manifestó interés en profundizar sus vínculos económicos con Panamá, con énfasis en plataformas logísticas y sectores prioritarios, dentro del contexto de las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur.