Seis puertos de Panamá entran en etapa de planificación e infraestructura

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició una convocatoria dirigida a proveedores, consultores y firmas especializadas en ingeniería para participar en una Solicitud de Información (SDI), enfocada en el servicio de consultoría para el estudio de campo, diseño y documentación técnica de seis puertos del país.
Esta iniciativa abarca las instalaciones portuarias de Coquira (Panamá), Mensabé y Arenal (Los Santos), Hicaco (Veraguas), así como Pedregal y Remedios (Chiriquí).
Su propósito principal es recopilar datos actualizados del mercado para fortalecer la planificación estratégica y la evaluación técnica de futuros proyectos de infraestructura marítimo-portuaria.
A través de las respuestas de los participantes, la institución busca obtener insumos técnicos especializados en áreas clave para la formulación de los proyectos. Entre estos destacan:
La AMP aclaró que este mecanismo constituye una herramienta exclusiva de planificación y análisis de mercado, por lo que no representa el inicio de un procedimiento de selección de contratista ni genera obligaciones de adjudicación directa o negociaciones preferenciales.
Asimismo, la entidad precisó que no asumirá costos o gastos en los que incurran las empresas para la preparación o envío de los documentos, y que la participación no otorgará ventajas competitivas en futuras licitaciones.
El objetivo final es garantizar la transparencia, promover la libre competencia y optimizar el uso de los recursos del Estado mediante pliegos de cargos ajustados a las necesidades reales del sector.
El proceso de consulta pública estará abierto durante un periodo de veinte (20) días calendario, contados a partir de su publicación realizada el pasado 4 de septiembre de 2026.
Las empresas e ingeniería interesadas pueden revisar los requerimientos y enviar su documentación a través de la plataforma Panamá Compra.
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