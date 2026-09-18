Seis puertos de Panamá entran en etapa de planificación e infraestructura

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició una convocatoria dirigida a proveedores, consultores y firmas especializadas en ingeniería para participar en una Solicitud de Información (SDI), enfocada en el servicio de consultoría para el estudio de campo, diseño y documentación técnica de seis puertos del país. Esta iniciativa abarca las instalaciones portuarias de Coquira (Panamá), Mensabé y Arenal (Los Santos), Hicaco (Veraguas), así como Pedregal y Remedios (Chiriquí). Su propósito principal es recopilar datos actualizados del mercado para fortalecer la planificación estratégica y la evaluación técnica de futuros proyectos de infraestructura marítimo-portuaria.

Alcance técnico

A través de las respuestas de los participantes, la institución busca obtener insumos técnicos especializados en áreas clave para la formulación de los proyectos. Entre estos destacan:

Estudios de campo: Evaluación de viabilidad técnica para la ejecución de investigaciones topográficas, batimétricas, geológicas y oceanográficas.

Permisología ambiental: Requerimientos y análisis asociados a la tramitación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Condiciones del sector: Identificación de las variables comerciales, económicas y contractuales que prevalecen actualmente en el mercado.

Proceso de planificación

La AMP aclaró que este mecanismo constituye una herramienta exclusiva de planificación y análisis de mercado, por lo que no representa el inicio de un procedimiento de selección de contratista ni genera obligaciones de adjudicación directa o negociaciones preferenciales. Asimismo, la entidad precisó que no asumirá costos o gastos en los que incurran las empresas para la preparación o envío de los documentos, y que la participación no otorgará ventajas competitivas en futuras licitaciones. El objetivo final es garantizar la transparencia, promover la libre competencia y optimizar el uso de los recursos del Estado mediante pliegos de cargos ajustados a las necesidades reales del sector.

Plazos y acceso