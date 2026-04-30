Celulares, redes sociales y la ‘reconfiguración’ de la infancia

Estamos ante la “gran reconfiguración de la infancia”. Entre 2010 y 2015, la naturaleza de la niñez sufrió una metamorfosis radical; la migración masiva de la vida real al ecosistema de smartphones y redes sociales provocó un “recableado cerebral” sin precedentes, según plantea el psicólogo social Jonathan Haidt en su reciente obra The Anxious Generation (2024). En medio de este contexto, los jóvenes Jorge Fernández y Manuel De Freitas, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), presentaron ante la Asamblea Nacional una iniciativa ciudadana que busca establecer un sistema de protección digital y restricciones de acceso a redes sociales para la protección de niños, niñas y adolescentes en Panamá. La propuesta nace de una experiencia personal de Manuel, luego de ver a su hermana de nueve años expuesta a un contenido no apropiado mientras usaba un celular.

Proyecto de ley

El proyecto de Ley 426, que ya cursa hacia su segundo debate, advierte sobre un aumento alarmante en diagnósticos de ansiedad, depresión, autolesiones y trastornos del sueño en menores. La propuesta no nace en el vacío y se apoya en una década de investigaciones que vinculan el uso desregulado de pantallas con el deterioro del bienestar emocional. Aunque la actual Ley 285 de 2022 ya establece principios de protección digital, el nuevo proyecto busca ir más allá: fijar la edad mínima de 16 años para la apertura de cuentas personales. Los estudiantes proponen que cualquier excepción requiera verificación de identidad rigurosa y consentimiento parental explícito. El objetivo central es proteger a los menores de los algoritmos “depredadores” que incentivan el consumo de estas plataformas, de la violencia digital al reducir el ciberacoso y el chantaje a través de móviles y del contenido sensible como imágenes de autolesiones, trastornos alimentarios o violencia gráfica (gore). El Dr. José Causadias, director ejecutivo del Centro de Investigación Educativa (Ciedu-AIP), está acompañando y proveyendo evidencia científica en la etapa de consulta y discusión del proyecto de ley. Señala que el documento es novedoso y especial porque ha sido propuesto por dos jóvenes panameños. A la vez, está dirigido a los proveedores ya que no existe una legislación que responsabilice a los proveedores de cómo se maneja y qué tipo de información exponen a los niños. “Las redes sociales están diseñadas para adultos, pero al final quedan en manos de menores”, apunta el Dr. Causadias.

Estudios estadísticos

“Una exposición temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que deben abordarse como un problema de salud pública”, advierte Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España. Un estudio masivo realizado por UNICEF y diversas instituciones académicas en España, indica que el 92.5% de los adolescentes participa en al menos una red social, y el 75.8% interactúa en tres o más. La digitalización comienza a edades cada vez más tempranas; a los 12 años el 76% de los niños ya posee un dispositivo propio. La Dra. Virginia Torres, psiquiatra e investigadora del Sistema Nacional de Investigación (SNI-AIP) señala que se han hecho estudios en Panamá sobre la nomofobia, una fobia moderna que causa ansiedad o angustia severa al estar sin el teléfono móvil, fenómeno que ha llevado a jóvenes al suicidio. Las estadísticas demuestran que en Panamá hay más dispositivos móviles que ciudadanos, un fenómeno que no se puede cambiar, pero que, indica la especialista, hay que aprovechar de forma positiva educando a la nueva generación. Desde el año 2019, la Dra. Torres está trabajando en el tema del uso de los dispositivos móviles en niños desde edad preescolar. La Asociación Americana de Pediatría establece que los niños menores de tres años no deben estar expuestos a un celular, porque están adquiriendo información y están aprendiendo a desenvolverse. “En la actualidad, tenemos niños de tres y cuatro años que no saben hablar, pero sí saben manejar un teléfono celular”, destaca. Es aquí donde entra el rol de los padres de familia. Los teléfonos móviles se han convertido en el nuevo “chupón” para los bebés. Algunos padres les dan el celular a los niños para entretenerlos y poder hacer las tareas del hogar, cuestiona Torres. “El primer rol de los padres es conversar con los hijos, no dejar que el teléfono sea un ‘mecanismo de educación’, si no conversan con sus hijos, entonces no estamos funcionando como sociedad. Hay que trabajar en la prevención”, añade la experta.

Responsabilidad