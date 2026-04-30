Celulares, redes sociales y la ‘reconfiguración’ de la infancia

La iniciativa panameña está alineada con una tendencia internacional en la que ya no ve la regulación como una opción, sino como una necesidad.Australia se convirtió en el primer país en prohibir por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años en diciembre pasado. Por su lado, Grecia ha dictaminado una prohibición similar para menores de 15 años a partir de 2027. Reino Unido y la Unión Europea avanzan en marcos legales para exigir mayores responsabilidades a los gigantes tecnológicos.Ante la presión regulatoria, empresas como Meta han comenzado a reaccionar. Hélène Verbrugghe, responsable de asuntos públicos de la compañía, anunció recientemente la implementación de 'Cuentas de Adolescentes' en Instagram, que limitan el contenido sensible y activan supervisiones parentales obligatorias para usuarios de entre 14 y 16 años.El Dr. Causadias pone como ejemplo el fallo reciente de un jurado en Estados Unidos que ordenó a Meta pagar $375 millones por engañar a sus usuarios acerca de la seguridad de sus plataformas y facilitar la explotación sexual infantil. Por ello, este proyecto de ley es un marco regulatorio donde priva el interés superior de la niñez.Como alternativa a las redes sociales, el Dr. Causadias aconseja practicar más actividades recreativas en parques y canchas de juego. A su juicio es responsabilidad de los adultos proporcionar todos los escenarios necesarios para que la niñez se desarrolle en un ambiente sano.