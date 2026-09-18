Explosión en Bijao: ¿Qué se sabe hasta el momento?

Una fuerte explosión registrada a las 3:57 de la tarde de este viernes 18 de septiembre en un apartamento del complejo residencial PH Pacific Blue en Bijao, corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé, provocó severos daños materiales y afectaciones leves a dos personas, lo que activó la movilización inmediata de los estamentos de socorro.
De acuerdo con los informes preliminares del Benemérito Cuerpo de Bomberos a La Estrella de Panamá, el siniestro provocó daños estructurales en cuatro apartamentos adicionales y dejó a dos personas con afectaciones que no comprometen su vida, correspondientes a una mujer de 53 años y un hombre.
Instagram
Ante esta situación, el personal de emergencia acordonó la zona y gestionó el apoyo de especialistas de la capital para evaluar la estabilidad del inmueble, instando a los residentes a no ingresar a las instalaciones hasta que concluyan los peritajes de rigor.
Asimismo, los estamentos de seguridad precisaron que los peritajes se mantienen en desarrollo para determinar el origen del siniestro, aclarando que no se puede atribuir el suceso a una explosión de gas hasta que concluyan oficialmente las investigaciones sobre el terreno.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...