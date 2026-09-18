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Investigación en curso

Explosión en Bijao: ¿Qué se sabe hasta el momento?

Explosión en el PH Pacific Blue, Bijao
Explosión en el PH Pacific Blue, Bijao Cedida
El edificio afectado en Bijao.
El edificio afectado en Bijao. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 18/09/2026 19:02
Un operativo de emergencia evalúa los daños materiales e investiga el origen del incidente, descartando por el momento confirmar si se trató de gas

Una fuerte explosión registrada a las 3:57 de la tarde de este viernes 18 de septiembre en un apartamento del complejo residencial PH Pacific Blue en Bijao, corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé, provocó severos daños materiales y afectaciones leves a dos personas, lo que activó la movilización inmediata de los estamentos de socorro.

De acuerdo con los informes preliminares del Benemérito Cuerpo de Bomberos a La Estrella de Panamá, el siniestro provocó daños estructurales en cuatro apartamentos adicionales y dejó a dos personas con afectaciones que no comprometen su vida, correspondientes a una mujer de 53 años y un hombre.

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Ante esta situación, el personal de emergencia acordonó la zona y gestionó el apoyo de especialistas de la capital para evaluar la estabilidad del inmueble, instando a los residentes a no ingresar a las instalaciones hasta que concluyan los peritajes de rigor.

Asimismo, los estamentos de seguridad precisaron que los peritajes se mantienen en desarrollo para determinar el origen del siniestro, aclarando que no se puede atribuir el suceso a una explosión de gas hasta que concluyan oficialmente las investigaciones sobre el terreno.

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