Explosión en Bijao: ¿Qué se sabe hasta el momento?

Una fuerte explosión registrada a las 3:57 de la tarde de este viernes 18 de septiembre en un apartamento del complejo residencial PH Pacific Blue en Bijao, corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé, provocó severos daños materiales y afectaciones leves a dos personas, lo que activó la movilización inmediata de los estamentos de socorro.

De acuerdo con los informes preliminares del Benemérito Cuerpo de Bomberos a La Estrella de Panamá, el siniestro provocó daños estructurales en cuatro apartamentos adicionales y dejó a dos personas con afectaciones que no comprometen su vida, correspondientes a una mujer de 53 años y un hombre.