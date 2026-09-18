Aprehenden a abuela de menor fallecido en Pedasí por presunto maltrato

El Ministerio Público (MP) confirmó a La Estrella de Panamá que, tras un allanamiento este viernes, aprehendieron a la abuela del menor de 10 años que murió por suicidio en Pedasí, provincia de Los Santos. Se espera que la audiencia pueda tener lugar este domingo en Los Santos. La mujer está siendo investigada por el delito de maltrato a menor, reveló el MP. Según las investigaciones que maneja el MP, los vecinos denunciaron que el menor sufría maltrato por parte de su abuela. “El MP pudo, durante el allanamiento, recabar indicios relacionados con los hechos denunciados”, sentenció la fuente a este medio.

Protocolo

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de un comunicado, informó que activó de manera inmediata los protocolos correspondientes ante el hecho. La entidad precisó que los hermanos del niño fallecido se encuentran bajo el cuidado y protección de un referente familiar, mientras el MP adelanta las investigaciones para esclarecer el caso. Además, reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier situación de riesgo para la niñez a través de su línea 24 horas (6378-3466).

Los hechos