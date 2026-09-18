La Unachi anuncia contención del gasto y elimina nueve direcciones ante su crisis financiera

El Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) decidió este viernes 18 de septiembre reducir los gastos de representación y los sobresueldos, como parte de las diversas medidas de contención del gasto que se están adoptando ante la crisis presupuestaria que enfrenta esta casa de estudios. Esta medida, en conjunto con otras, significará para el próximo año un ahorro de casi $3 millones, mientras que, en lo que resta del año, será de casi $1 millón, según explicó el rector de la Unachi, Absel Navarro.

Cabe destacar que las reducciones en sobresueldos y gastos de representación no deberían interpretarse como una reducción general del 40% sobre el salario base de todas las autoridades.

También se aprobó la eliminación de nueve direcciones que tenían duplicidad de funciones o bien no eran consideradas productivas, como las de Cafetería, Actividades Estudiantiles y Gestión y Calidad; y algunas subdirecciones, como las de Cultura, Bienestar Estudiantil y Servicios Administrativos, que permanecían hasta ahora en el organigrama de la Unachi.

“Son nueve direcciones que fueron aprobadas en un momento determinado y a las que no se les hizo el análisis respectivo. Entonces, estas nueve direcciones también ya fueron derogadas; se derogó el acuerdo por el cual fueron creadas y sabemos que esto también va a significar un ahorro”, explicó Navarro esta tarde ante los medios de comunicación.

Según Navarro, también se anunció una revisión de las acreditaciones y una auditoría con apoyo de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Carrera Administrativa, así como una evaluación tanto del personal eventual como de cargos que pudieran presentar duplicidad de funciones.

En otro ámbito, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todavía no confirmó el pago de las quincenas pendientes, mientras se mantiene a la espera de que se formalicen estas medidas de ajuste aprobadas este viernes por el Consejo Administrativo de la Unachi.

El pasado 16 de septiembre, el rector de la Unachi se reunió con la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor, Omar Castillo, encuentro en el que se presentaron propuestas para atender la situación financiera de la universidad. En dicha reunión, se anunció que el ministerio está dispuesto a facilitar los recursos necesarios para cubrir el déficit financiero de la Unachi.

Navarro explicó en aquel momento que, debido al monto de $300 mil del traslado interinstitucional, el proceso requiere el visto bueno de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.