Orgullo panameño: Erika Ender, Flex y Omar Alfanno triunfan en el top de canciones latinas de Billboard

El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:<i>1. Despacito</i> – Luis Fonsi &amp; Daddy Yankee ft. Justin Bieber<i>2. Propuesta Indecente</i> – Romeo Santos<i>3. Dakiti</i> – Bad Bunny &amp; Jhay Cortez<i>4. A Puro Dolor</i> – Son By Four<i>5. Ritmo (Bad Boys For Life)</i> – Black Eyed Peas x J Balvin<i>6. No Me Doy por Vencido</i> – Luis Fonsi<i>7. El Perdón</i> – Nicky Jam &amp; Enrique Iglesias<i>8. Me Porto Bonito</i> – Bad Bunny &amp; Chencho Corleone<i>9. La Tortura</i> – Shakira ft. Alejandro Sanz<i>10. Te Quiero</i> – Flex