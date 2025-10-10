  1. Inicio
PANAMÁ

Orgullo panameño: Erika Ender, Flex y Omar Alfanno triunfan en el top de canciones latinas de Billboard

Flex, Erika Ender y Omar Alfanno destacan entre los artistas panameños en el Top de canciones latinas del Siglo XXI de Billboard.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2025 11:01
Las canciones latinas que dominaron el Siglo XXI según Billboard incluyen grandes éxitos de artistas panameños.

Billboard dio a conocer el listado de las canciones latinas más exitosas del Siglo XXI. La lista destaca artistas panameños, entre ellos Erika Ender, Omar Alfanno y el cantante Flex.

El Top 10 está encabezado por el tema musical Despacito, interpretada por los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee y escrita junto a Erika Ender. La canción se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de reproducciones y consolidando el alcance internacional de la música urbana latina.

En la cuarta posición se encuentra A puro dolor, interpretada por Son by Four y compuesta por Omar Alfanno, un clásico de balada romántica que marcó a toda una generación.

Mientras tanto, en el décimo lugar se encuentra el exitoso tema musical Te quiero de Flex, que se mantuvo durante 20 semanas en el número 1 de las Hot Latin Songs, consolidando al artista dentro del reggae en español.

Top Hot Latin Songs del siglo XXI de Billboard

El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

1. Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

2. Propuesta Indecente – Romeo Santos

3. Dakiti – Bad Bunny & Jhay Cortez

4. A Puro Dolor – Son By Four

5. Ritmo (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peas x J Balvin

6. No Me Doy por Vencido – Luis Fonsi

7. El Perdón – Nicky Jam & Enrique Iglesias

8. Me Porto Bonito – Bad Bunny & Chencho Corleone

9. La Tortura – Shakira ft. Alejandro Sanz

10. Te Quiero – Flex

