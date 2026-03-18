Ciberataques en Panamá: sector bancario reporta $125 millones en fraudes

La campaña alerta sobre modalidades frecuentes de fraude como la suplantación de identidad, el phishing, las llamadas fraudulentas y las solicitudes urgentes de dinero. Con un enfoque cercano y adaptado al lenguaje panameño, será difundida en televisión, radio, medios digitales y plataformas gráficas para lograr un alcance masivo.La ABP destacó que en Panamá se registran en promedio 17 víctimas de estafa al día, lo que evidencia la urgencia de iniciativas como 'Pérate'. Con este esfuerzo, la banca panameña refuerza su rol no solo como garante de la estabilidad financiera, sino también como actor clave en la protección de los ciudadanos frente a delitos digitales.