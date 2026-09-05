Caso Miguel González: Dos hombres quedan en detención provisional por homicidio del empresario suizo-español

Dos hombres quedaron en detención provisional y una mujer deberá cumplir depósito domiciliario, luego de que fueran imputados por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, relacionado con la muerte del empresario y banquero suizo-español Miguel González.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, durante una audiencia de solicitudes múltiples.

La jueza ordenó la detención provisional de los dos hombres al considerar que la medida era necesaria y proporcional. Entre los riesgos procesales valorados estuvieron el peligro de fuga, la posibilidad de afectar los medios de prueba, el riesgo para la comunidad y el peligro para la víctima o sus familiares.

La decisión también tomó en cuenta que los imputados mantienen sentencias condenatorias vigentes.

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, solicitudes sustentadas por el fiscal Jorge Miguel Garvey, del Ministerio Público.

En el caso de la mujer imputada, la jueza ordenó depósito domiciliario, debido a que no se acreditó su participación en el hecho investigado.

El Ministerio Público apeló esta decisión. La audiencia de apelación fue programada para el 22 de septiembre de 2026, a las 2:00 p.m., en la sala 2 del edificio Fortuna.

La defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado particular Víctor García y de las defensoras públicas Zelma González y Marta Ducreau. La representación de las víctimas fue ejercida por el abogado particular Martín Caicedo.

La investigación está relacionada con el homicidio de González, de 60 años, ocurrido este 15 de abril de 2026 en el sector de Llano Bonito, Juan Díaz.

González, director ejecutivo de Firmus Financial Inc., fue interceptado mientras conducía su vehículo cerca de uno de los accesos al Corredor Sur. Según las investigaciones preliminares, sujetos armados lo persiguieron y realizaron disparos contra el automóvil.

El empresario recibió cuatro heridas de bala y fue trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su muerte a las 12:25 p.m. de ese día.

El caso también está relacionado con una investigación por un cargamento de 77 kilos de plata, valorado en aproximadamente 300 mil dólares, que presuntamente había sido retirado antes del ataque.

La investigación también llevó a la aprehensión de un cuarto presunto implicado, quien se presentó voluntariamente este 4 de septiembre ante las autoridades después de un allanamiento relacionado con el caso.