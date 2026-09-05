Funcionaria judicial y doctora irán a juicio en Chiriquí por incapacidad médica falsa

Una funcionaria judicial y una doctora deberán enfrentar juicio oral por la presunta comisión de delitos contra la fe pública, luego de que una jueza de garantías ordenara la apertura de la causa.

La decisión fue emitida por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Elvia Pittí, durante una audiencia de acusación.

La audiencia de juicio oral fue programada para este 30 de agosto de 2027, a las 9:00 a.m., en el Órgano Judicial de David.

En el caso de la funcionaria judicial, la acusación corresponde al delito contra la fe pública en la modalidad de usar y derivar provecho de documentos falsos. En tanto, la doctora fue acusada por falsedad ideológica.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por la fiscal Lisneth Arcia. La doctora fue asistida por la defensora pública Lilibeth Castillo, mientras que la funcionaria judicial contó con la representación del abogado particular Gabriel Castillo.

La causa penal se relaciona con un hecho ocurrido este 12 de septiembre de 2022. De acuerdo con la investigación, la doctora habría expedido un certificado de incapacidad médica a favor de la funcionaria judicial.

El documento habría correspondido a fechas en las que, según el registro migratorio, la funcionaria había salido del país con destino a Colombia.

La situación habría generado un perjuicio al Órgano Judicial y a la Caja de Seguro Social.

Con el auto de apertura a juicio, corresponderá al tribunal de juicio conocer los elementos de la acusación y determinar la responsabilidad penal de las dos imputadas.