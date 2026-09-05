Miss Mundo 2026: Joheirry Mola lleva la corona de vuelta a República Dominicana

República Dominicana vuelve a tener una Miss Mundo. Joheirry Mola se alzó este domingo con la corona de Miss Mundo 2026, en una final celebrada en la ciudad de Nha Trang, Vietnam, y puso fin a una espera de 44 años para el país caribeño.

A sus 24 años, Mola, quien se desempeña como docente y comunicadora, consiguió destacar entre las participantes hasta convertirse en la gran ganadora de la noche.

Además de la victoria de Joheirry Mola, de República Dominicana, la final del Miss Mundo 2026 dejó a Elisabeth Reynés, de España, como primera finalista, mientras que Taanusiyaa, de Malasia, obtuvo el título de segunda finalista.