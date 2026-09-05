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Miss Mundo 2026: Joheirry Mola lleva la corona de vuelta a República Dominicana

Joheirry Mola lleva a República Dominicana a la cima del Miss Mundo 2026
Joheirry Mola lleva a República Dominicana a la cima del Miss Mundo 2026 @mundomiss_rd
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/09/2026 14:20
Joheirry Mola hizo historia este domingo al convertirse en la nueva Miss Mundo y devolver la corona a República Dominicana después de 44 años.

República Dominicana vuelve a tener una Miss Mundo. Joheirry Mola se alzó este domingo con la corona de Miss Mundo 2026, en una final celebrada en la ciudad de Nha Trang, Vietnam, y puso fin a una espera de 44 años para el país caribeño.

A sus 24 años, Mola, quien se desempeña como docente y comunicadora, consiguió destacar entre las participantes hasta convertirse en la gran ganadora de la noche.

Además de la victoria de Joheirry Mola, de República Dominicana, la final del Miss Mundo 2026 dejó a Elisabeth Reynés, de España, como primera finalista, mientras que Taanusiyaa, de Malasia, obtuvo el título de segunda finalista.

Una corona que regresa después de cuatro décadas

El triunfo de Joheirry Mola tiene además un significado histórico para República Dominicana. Se trata de la segunda vez que el país obtiene el título de Miss Mundo.

La primera corona dominicana llegó en 1982, cuando Mariasela Álvarez se convirtió en la primera representante del país en conquistar el certamen.

Ahora, 44 años después, Mola vuelve a colocar la bandera dominicana en lo más alto del concurso y se convierte en la nueva embajadora de la organización Miss Mundo.

La celebración se extendió entre seguidores del certamen y ciudadanos dominicanos, quienes recibieron el resultado como un nuevo capítulo en la historia de la belleza nacional.

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