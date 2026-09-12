Agroferias del IMA el 13 y 14 de septiembre: conoce los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 13 y martes 14 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el lunes 13 y martes 14 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE-
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Kuerima en Hato Pilón en el distrito de Mironó.
-Panamá Oeste: Junta Comunal de El Guayabito en el distrito de San Carlos.
-Coclé: Feria de Coclé en los terrenos del MIDA en el distrito de Penonomé.
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
-Colón: Sede regional del IMA en Buena Vista en el distrito de Colón.
-Panamá Este: Agencia del IMA en el distrito de Chepo.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Coclesito en el distrito de Jirondai y en la comunidad de Alto Caña en la Emplanada de Chorcha en el distrito de Besikó.
-Chiriquí: Cancha comunal de Manaca en el distrito de Barú.
-Herrera: Plaza de Toros en Monagrillo en el distrito de Chitré.
-Coclé: Casa local de El Cortezo en Toza en el distrito de Natá.
-Panamá: Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor en Amelia Denis de Icaza en el distrito de San Miguelito.
-Veraguas: Cancha techada en Atalaya en el distrito de Atalaya y en el Cuadro deportivo de San Bartolo en el distrito de La Mesa.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...