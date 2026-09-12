Conozca el cronograma y la lista de insumos permitidos para los centros penitenciarios

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, hizo público el cronograma oficial y las disposiciones para el recibo de insumos destinados a la población privada de libertad por parte de sus familiares. La recepción de los paquetes se llevará a cabo en las instalaciones del Antiguo CEFERE, ubicado en la Vía Domingo Díaz (frente a Villa Lucre), en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Calendario de recepción

Centro Penitenciario La Joya: La entrega inició el miércoles 26 de agosto para los pabellones 1, 2, 8 y Guantánamo N°1, mientras que los pabellones 3, 6 y 7 estarán habilitados el jueves 27 de agosto. Centro Penitenciario La Nueva Joya: Las recepciones se dividirán en dos jornadas. El viernes 28 de agosto se atenderá a los sectores específicos programados para el Grupo A y Grupo B, al igual que el lunes 31 de agosto para los sectores restantes.

Disposiciones y artículos permitidos

Las autoridades especificaron los límites y características requeridas para el ingreso de artículos de uso personal y ropa: Indumentaria para varones: Tres suéteres lisos de cuello redondo (sin logos ni propaganda, en el color designado por el centro), tres pantalones cortos lisos sin bolsillos ni reversibles (tonos claros o pasteles), tres calzoncillos tipo licra y un par de chancletas de suela delgada. Indumentaria para damas: Tres camisetas lisas sin logos, tres pantalones de jean o algodón (de color distinto al uniforme de seguridad), cuatro prendas de ropa interior sin varillas, un par de chancletas y hasta dos paquetes de toallas sanitarias (máximo 36 unidades).

Aseo personal y limpieza: Se permite el ingreso de cuatro rollos de papel higiénico, tres jabones de baño en barra, un tubo de crema dental en bolsa transparente, un cepillo de dientes, un desodorante en barra transparente, dos jabones de lavar, una botella de cloro en envase transparente (hasta 2.5 galones) y un desinfectante de pisos (hasta 2 litros), además de dos galones de agua potable.

Medicamentos: Cada paquete podrá incluir hasta 15 tabletas de analgésicos (acetaminofén de 500 mg), antigripales, antiácidos y antihistamínicos (loratadina o cetirizina de 10 mg), un frasco de jarabe antitusivo y un tubo de bálsamo mentolado.