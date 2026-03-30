Céline Dion volverá a los escenarios: así será su esperado regreso en septiembre

La cantante canadiense Céline Dion anunció ayer su próximo regreso a los escenarios con diez conciertos que ofrecerá en París (Francia) el próximo mes de septiembre en el Paris La Défense Arena.

La intérprete —quien difundió la noticia en sus redes sociales el mismo día de su cumpleaños número 58— aseguró que se siente nerviosa, pero fuerte y preparada para afrontar lo que viene.

“Este año he recibido el mejor regalo de mi vida. He recibido la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes una vez más”, expresó en un video también difundido en su recién estrenada cuenta oficial de TikTok.

Previo al anuncio de Dion, comenzaron a circular pistas sobre su posible regreso a través de un despliegue de mensajes en distintos puntos de la capital francesa, con frases como “Céline Dion” y “París, ya estoy lista”, según recogió la cadena de televisión BFMTV.

Por su parte, la revista Paris Match informó que los pósteres colocados por toda la ciudad desde el pasado 23 de marzo incluían referencias a una de las canciones más icónicas de la cantante: “My Heart Will Go On”.

La última aparición pública de Dion se remonta a los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó “El himno al amor” desde el primer nivel de la emblemática Torre Eiffel, la cual realizó una iluminación especial en celebración del anuncio de este lunes.

Céline Dion también agradeció el apoyo de sus fanáticos, quienes la acompañaron durante su retiro obligado de los escenarios debido al síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune, raro y progresivo, caracterizado por rigidez muscular severa y espasmos dolorosos, especialmente en el tronco y las extremidades. Esta enfermedad afecta aproximadamente a entre una y dos personas por cada millón.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, reveló que su deseo de seguir actuando mientras enfrentaba esta condición la llevó a consumir, en una ocasión, hasta 90 miligramos diarios de Valium, una dosis potencialmente mortal.

La artista, ganadora de cinco premios Grammy, explicó que inicialmente comenzó con dosis de 20 miligramos de este medicamento, que ayuda a reducir los espasmos musculares y las convulsiones, aunque las dosis habituales para adultos oscilan entre 2 y 10 miligramos.

Dion contó que finalmente redujo el consumo del fármaco durante la pandemia de Covid-19, en la primavera de 2020, cuando se suspendieron las presentaciones mientras gran parte de la economía mundial se paralizaba. “Dejé todo con la ayuda de médicos, porque al reducir estos fármacos también puedes morir”, explicó. “No puedes simplemente dejarlo de golpe”, añadió.

Ahora, Dion se prepara para regresar progresivamente a los escenarios y reencontrarse con su público.