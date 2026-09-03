La NBA multa con 30 millones a Los Clippers por Kawhi Leonard

La National Basketball Association (NBA) impuso este miércoles 2 de septiembre una multa de 30 millones de dólares y la retirada de cinco selecciones de primera ronda del draft a la franquicia de Los Angeles Clippers tras concluir una investigación independiente que determinó la elusión del límite salarial a través de patrocinios irregulares gestionados para el jugador Kawhi Leonard en los Estados Unidos.

El castigo disciplinario incluye la suspensión por un año sin derecho a sueldo del propietario del equipo, Steve Ballmer, al igual que la de la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, mientras que el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, recibió una sanción de seis meses fuera de la organización.

Asimismo, Leonard deberá abonar una multa personal de 700.000 dólares y su exrepresentante comercial, Dennis Robertson, quedó inhabilitado durante cinco años para realizar transacciones dentro de la NBA.

La pesquisa efectuada por la firma de abogados Wachtell Lipton reveló que la directiva de la organización facilitó oportunidades de ingresos externos con compañías vinculadas comercialmente a la franquicia, entre las que destacan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance.

Según el informe de la competición, la entidad utilizó acuerdos de negocios del equipo como incentivo para que dichas empresas otorgaran compensaciones económicas al alero por fuera de la estructura salarial regulada.

Ante las resoluciones emitidas por la comisionaduría de la liga, la gerencia de Los Angeles Clippers manifestó su rechazo a las conclusiones del expediente y anunció que apelará el fallo mediante un proceso de arbitraje.

De igual forma, la representación legal del club sostuvo que la organización mantendrá su postura de defensa sobre la legitimidad de sus operaciones contractuales.