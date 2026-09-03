Abraham Rico Pineda seguirá bajo arresto domiciliario tras rechazo a cambio de medida

El abogado Víctor Orobio, defensor de Abraham Rico Pineda, informó este jueves 3 de septiembre que apelará la decisión del tribunal de primera instancia que rechazó, por el momento, la solicitud para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a su cliente.

Orobio aseguró que la defensa presentó ante el tribunal los elementos que, a su juicio, sustentan la modificación de la medida, pero reconoció que los jueces consideraron que “no era el momento apropiado” para efectuar el cambio.

El abogado indicó que la defensa respeta la decisión judicial, pero ejercerá los recursos legales correspondientes.

“Nosotros siempre hemos sido respetuosos del sistema y ejercemos el derecho. Así que apelamos”, manifestó Orobio.

Pineda fue aprehendido el 20 de agosto de 2024 como parte de la operación Jericó, una operación del Ministerio Público dirigida contra una presunta organización de crimen organizado.

A Pineda se le señaló de presunto narcotráfico internacional y blanqueo de capitales.

Tras permanecer 17 meses bajo detención provisional en un centro penitenciario, Pineda recibió la medida de detención domiciliaria este 2 de febrero de 2026.

Orobio, por su lado, explicó que la apelación será presentada en los próximos días ante los magistrados, a quienes volverán a plantear los argumentos expuestos ante el tribunal de primera instancia.

Según el defensor, confían en que en esa instancia se determine que Pineda cumple con los requisitos para que se revise y modifique su medida cautelar.

Al ser consultado sobre qué medida busca la defensa, Orobio explicó que las medidas cautelares tienen carácter temporal y que, desde su perspectiva, los fines del proceso ya están garantizados.

El abogado también destacó que la investigación ya concluyó y que el proceso se encuentra en la etapa de audiencia intermedia.

“Una medida cautelar no es una pena anticipada”, afirmó Orobio, quien sostuvo que la medida que actualmente mantiene su cliente ya estaría representando, en la práctica, una pena anticipada, algo que —según señaló— está prohibido por la ley.

Orobio explicó que el Ministerio Público ya culminó la investigación y que se realizó la primera audiencia intermedia.

La segunda audiencia intermedia está prevista, de acuerdo con el abogado, entre febrero y marzo del próximo año.

El defensor aclaró que esta próxima diligencia no corresponde todavía al juicio, sino que será una continuación de la audiencia intermedia.

Durante sus declaraciones, Orobio también defendió la posición de su cliente respecto al dinero encontrado durante la investigación.

El abogado sostuvo que un informe de actuación financiera de la DIJ, elaborado como brazo auxiliar del Ministerio Público, habría determinado que Rico Pineda puede justificar sus bienes.

Además, afirmó que el mismo informe estableció que los recursos que ingresaron a empresas relacionadas con su cliente tienen trazabilidad de origen lícito.

En ese sentido, cuestionó que se considere injustificado el dinero encontrado.

“Si la misma institución que investiga determina que efectivamente él tiene suficientes recursos para justificar el dinero que le encontraron, que fueron 89,000 dólares, ¿bajo qué circunstancia entonces se va a decir que los dineros son injustificados?”, planteó el abogado.

Orobio insistió en que el Ministerio Público no solo tiene el deber de investigar y determinar posibles responsables, sino también de buscar la verdad y establecer quién está realmente vinculado o no con los hechos investigados.