Magistrados separados del Tribunal de Apelaciones habrían cambiado cautelar a Abraham Rico Pineda en febrero

Pineda había sido imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales , como parte del Caso Operación Jericó , y en esos momentos llevaba 1 año y 5 meses detenido desde su aprehensión el 20 de agosto de 2024.

Los jueces Justo Vargas y Adrián Hernández , cuyo nombramiento como magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá fue dejado sin efecto por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , tienen algo en común: ambos eran parte del tribunal que revocó la medida cautelar de detención provisional a Abraham Rico Pineda en febrero de este año.

“El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Justo Vargas (presidente), Frank Torres y Adrián Hernández, luego de escuchar a las partes intervinientes, valoró los argumentos vertidos en esta causa y observó que no se encuentran fortalecidos los elementos de convicción, y que la defensa aportó otros elementos objetivos que permiten observar que no se mantienen las mismas circunstancias para confirmar la medida cautelar de detención provisional”, señala el comunicado oficial publicado por el Órgano Judicial en febrero.

El Tribunal manifestó también que no observó una explicación clara de una investigación compleja y que deben existir los elementos que sustenten la detención provisional.

No hay una declaración oficial del Órgano Judicial respecto a la separación de los jueces del cargo, pero sí se conoce que se emitió una circular respecto a los criterios adoptados para asignar audiencias, en la que se prohibía a magistrados y jueces solicitar la asignación de una audiencia en particular.

En el caso de la Operación Jericó, el período de investigación para el Ministerio Público expiró en enero de este año. Actualmente, se espera la resolución de recursos de apelación de medidas cautelares e incidentes de afectación de derechos presentados por la defensa antes que se fije la Audiencia de Fase Intermedia por parte de la Oficina Judicial.