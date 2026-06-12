Magistrados separados del Tribunal de Apelaciones habrían cambiado cautelar a Abraham Rico Pineda en febrero

Los jueces <b>Justo Vargas </b>y<b> Adrián Hernández</b>, cuyo nombramiento como magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá fue dejado sin efecto por decisión del pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>, tienen algo en común: ambos eran parte del tribunal que revocó la medida cautelar de detención provisional a <b>Abraham Rico Pineda</b> en febrero de este año.Pineda había sido imputado por <a href="/tag/-/meta/blanqueo-de-capitales">el presunto delito de blanqueo de capitales</a>, como parte del <b>Caso Operación Jericó</b>, y en esos momentos llevaba 1 año y 5 meses detenido desde su aprehensión el 20 de agosto de 2024.