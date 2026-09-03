Efecto Mundial: 267 futbolistas cambiaron de equipo y 4 panameños lideran la lista

Tras el éxito, según muchos apuntan, del Mundial 2026, la FIFA elaboró un informe en la que destaca que el torneo ayudó a cientos de mundialistas a encontrar un nuevo club durante el mercado de fichajes. El informe recoge los fichajes concretados del 1 de junio al 2 de septiembre de 2026.

Si bien es cierto que en algún lugares exóticos el mercado de fichajes sigue abierto, en las principales ligas de Europa de algunas de América ya se encuentra cerrado. De acuerdo con el ente deportivo, el un total de 267 futbolistas de 47 países diferentes que disputaron la justa mundialista cambiaron de clubes en las semanas anteriores.

Según se pudo conocer, el importante total de los movimientos ascendió a más de 2.800 millones de dólares. Esto significa que el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México ayudó a muchas estrellas a encontrar un mejor destino en sus carreras, así como también a situar a esas jóvenes estrellas en clubes más exigentes.

En el caso de Panamá, de los 26 mundialistas, tan solo cuatro decidieron cambiar de aires. Jorge Gutiérrez, Tomás Rodríguez, Cristian Martínez y Yoel Bárcenas fueron partícipes de estos movimientos de transferencia.

El caso más sonado fue el de Martínez, quien abandonó Israel para recalar nuevamente en el fútbol europeo, concretamente con el Slovan Bratislava de César Blackman. Este giro en su carrera es tan importante que disputará por primera vez la UEFA Champions League, siendo una figura clave en esa clasificación para el cuadro eslovaco.

Bárcenas fue otro que decidió hacer maletas hacia el viejo continente. El Iraklis de Grecia, equipo recién ascendido a la primera división de aquel país, será el nuevo destino del mediocampista de 31 años. Tras su etapa en México, el dos veces mundialista tendrá una nueva oportunidad en Europa tras jugar por cinco años en España un tiempo atrás.

Jorge Gutiérrez y Tomás Rodríguez hicieron sus maletas hacia el Universitario de Deportes de Perú y Barcelona de Ecuador respectivamente. El primer de ellos le bastó un partido del Mundial (ante Inglaterra) para recalar en el club sudamericano, mientras que el segundo, con base a goles en Costa Rica, llegó a uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano.