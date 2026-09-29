Venezuela registra casi 4,200 protestas entre apagones, reclamos salariales y el regreso de María Corina Machado

Las calles vuelven a llenarse de reclamos en Venezuela. Los cortes de electricidad, la pérdida de poder adquisitivo y las demandas de apertura política han impulsado manifestaciones en distintas ciudades. Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el país acumula casi 4,200 protestas en lo que va de 2026. Las movilizaciones responden a problemas distintos, pero coinciden en una exigencia: respuestas concretas. En Maracaibo, efectivos militares se desplegaron en el puente sobre el lago para impedir que una protesta de trabajadores interrumpiera el tránsito. En Guayana, obreros reclamaron mejores salarios frente a empresas estatales. En Caracas, familiares y activistas pidieron la liberación de presos políticos.

Cortes de hasta 12 horas agravan el malestar

La crisis eléctrica también ha llevado a vecinos a protestar durante las noches de septiembre. En ciudades como Maracay, Guanare, Barinas, Valencia y Maracaibo se reportan apagones que pueden durar 10 o 12 horas diarias, de acuerdo con El País. El observatorio contabilizó más de 650 manifestaciones en agosto, un promedio cercano a 22 por día; casi un tercio estuvo relacionado con fallas del servicio eléctrico. A las demandas por servicios e ingresos se suman las políticas. Manifestantes han exigido un cronograma de elecciones presidenciales y garantías para el regreso de la dirigente opositora María Corina Machado. Su retorno sigue sin concretarse, mientras sus seguidores mantienen el reclamo en las calles. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero abrió una nueva etapa política, pero la recuperación económica aún no se refleja en la vida diaria de muchos venezolanos. Así, las protestas reúnen reclamos inmediatos —luz y salarios— con preguntas sobre el rumbo electoral del país.

¿Por qué aumentan las protestas en Venezuela en 2026?