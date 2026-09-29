Santa Marta retoma sus actividades tras paro armado de Los Pachenca, pero persiste el temor

La crisis comenzó tras un operativo en el que murió alias el Cholo , señalado como segundo al mando de la organización. En respuesta, el grupo armado amenazó a comerciantes y transportistas, mientras la quema de vehículos contribuyó a paralizar sectores de la ciudad. Las ACSN anunciaron el levantamiento del paro el 25 de septiembre , aunque su capacidad para alterar la vida cotidiana quedó en evidencia.

Santa Marta intenta recuperar su ritmo después de tres días de paro armado impuestos por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) , conocidas como Los Pachenca . La circulación y la actividad comercial empiezan a reanudarse, pero el fin de las restricciones no ha disipado el miedo entre los habitantes de esta ciudad turística del Caribe colombiano.

El Gobierno apunta al jefe de la organización

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha intensificado la ofensiva contra el grupo y tiene entre sus principales objetivos a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, comandante de las ACSN. Desde la clandestinidad, el cabecilla planteó entregarse a cambio de una condena de cinco años de prisión y de entregar 400 de los 500 fusiles que, según él, posee la organización. El mandatario rechazó esas condiciones y sostuvo que puede ponerse a disposición de la justicia sin un acuerdo previo.

El Ejecutivo también ha anunciado que presentará ante el Congreso un proyecto para regular el sometimiento de integrantes de grupos armados. La propuesta todavía no ha sido radicada, por lo que no representa una salida inmediata a la tensión en la región.

Para los residentes, la preocupación va más allá de la búsqueda de los jefes de Los Pachenca. El paro mostró que la estructura conserva influencia suficiente para intimidar a la población y afectar la economía local. En Santa Marta, el regreso de los negocios y el transporte será una señal de recuperación; recuperar la confianza llevará más tiempo.