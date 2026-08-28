Una empresa se perfila para construir dos cárceles por $267 millones

Una sola empresa se encamina a ejecutar dos de los principales proyectos de expansión de la infraestructura penitenciaria del país, con contratos que en conjunto superan los $267.1 millones. Se trata de Constructora Rigaservices, S.A., que obtuvo la adjudicación para construir el nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, distrito de Panamá, por $85,911,818, y además recibió la recomendación de la Comisión Verificadora para ejecutar el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, en Los Canelos, provincia de Herrera, por $181,188,813. El primer proceso ya cuenta con una resolución de adjudicación. El segundo todavía no tiene, según los documentos disponibles, una resolución definitiva, aunque la Comisión Verificadora recomendó al Ministerio de Gobierno adjudicarlo a la misma empresa por considerar que cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de cargos. En conjunto, las dos propuestas representan $267,100,631.

Dos proyectos para ampliar la capacidad penitenciaria

El proyecto de Las Garzas contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de un nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación con capacidad proyectada para 2,500 personas privadas de libertad. La obra busca atender a personas que se encuentren en etapas avanzadas del cumplimiento de sus condenas y próximas a reintegrarse a la sociedad. Las especificaciones técnicas incluyen dormitorios, baños, aulas, talleres productivos, espacios deportivos, áreas culturales y servicios de acompañamiento terapéutico. El proyecto también incorpora infraestructura administrativa y sistemas de seguridad, además de las redes de agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones necesarias para el funcionamiento del complejo. El Ministerio de Gobierno plantea esta instalación como parte de una transformación del modelo penitenciario, con mayor énfasis en educación, capacitación laboral y reinserción social. La resolución RA-028 del 21 de agosto de 2026 adjudicó el contrato a Constructora Rigaservices, S.A. por $85,911,818. La empresa presentó la propuesta más baja frente al Consorcio de Infraestructura Social Las Garzas, que ofertó $88,301,155.66. La diferencia entre ambas propuestas fue de $2,389,337.66.

Otro complejo por $181 millones

El segundo proyecto se ubica en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, y contempla la construcción del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales. La instalación tendrá una capacidad proyectada para 3,000 personas privadas de libertad y contará con módulos de mínima, media y alta seguridad. El proyecto incluye pabellones de alojamiento, edificios administrativos, áreas para visitas familiares, clínicas, cocinas, comedores, talleres de capacitación laboral, aulas educativas, biblioteca y espacios deportivos. También contempla sistemas de videovigilancia, controles biométricos, mecanismos electrónicos de acceso y redes de servicios básicos. El precio de referencia establecido por el Ministerio de Gobierno fue de $177,200,000. Sin embargo, Constructora Rigaservices presentó una oferta de $181,188,813, unos $3.99 millones por encima del precio de referencia. Su competidor, el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos, presentó una propuesta de $181,629,000. La diferencia entre las dos ofertas fue de apenas $440,187. El informe de la Comisión Verificadora, fechado el 21 de agosto de 2026, recomendó adjudicar el proceso a Constructora Rigaservices, al considerar que la propuesta cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de cargos. La documentación disponible no incluye todavía una resolución de adjudicación para este segundo proyecto.

Más capacidad para un sistema bajo presión