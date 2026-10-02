Brasil representará a Latinoamérica en la Gran Finale del S.Pellegrino Young Chef Academy 2027

Ana Flavia Batista fue elegida como la ganadora de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy 2026-2027. LA joven chef brasileña recibió también la distinción Fine Dining Lovers Award. Batista alcanzó el primer lugar de la competencia con su plato Milho da Vovo (Maíz de la Abuela) inspirado en una sopa de maíz que la llevó directamente a su niñez, la receta era de su abuela. La chef representó a Brasil acompañada de su mentora, Mirela Rafaneli. Siendo la competencia en español, Ana Flavia pidió la autorización del jurado para presentar el plato en su idioma natal porque tenía que presentarlo “con emoción”. El jurado accedió, por lo que fue apoyada por una traductora. Ana Flávia impresionó a los jueces con su plato insignia “Maíz de la abuela” con el que demostró de acuerdo con el jurado, una habilidad técnica excepcional, creatividad y una visión clara para el futuro de la gastronomía. “Este es un premio muy especial para mí. El maíz tiene una carga afectiva muy importante en mi infancia, por las fiestas del maíz que vivía con mi familia y, sobre todo, por mi abuela. Poder llevar ese recuerdo conmigo, primero a Latinoamérica y ahora tener la oportunidad de representar a Brasil y a Latinoamérica y el Caribe ante el mundo entero, significa muchísimo para mí. Es un honor enorme poder compartir un poco de mi historia y de nuestra gastronomía a través de este plato”. Con este triunfo, la brasileña tiene la oportunidad de representar a la región en la prestigiosa Grand Finale en Milán en 2027. Para ello, inicia la siguiente etapa de su trayectoria a través de la S.Pellegrino Young Chef Academy. De cara a la Grand Finale, trabajará de la mano con su nuevo mentor Luiz Filipe Souza quién formó parte del jurado, le brindará orientación, apoyo y experiencia para perfeccionar su plato insignia, desarrollar su filosofía culinaria y prepararse para el escenario internacional.

Panamá, sede de la final regional

La final regional para Latinoamérica y el Caribe del reconocido concurso internacional auspiciado por S. Pellegrino se celebró por primera vez en Panamá reuniendo a quince de los talentos gastronómicos emergentes más destacados de la región, quienes presentaron sus platos insignia ante un distinguido Jurado integrado por chefs reconocidos internacionalmente: Luiz Filipe Souza, una de las voces líderes de la nueva cocina brasileña con el restaurante EVVAI, en São Paulo; Marsia Taha Mohamed, una de las figuras más determinantes en la proyección internacional de la gastronomía boliviana quien recibió el premio a Mejor Chef Femenina de América Latina 2024 por Latin America’s 50 Best Restaurants; Jaime David Rodríguez Camacho, director creativo y jefe de investigación de Celele, además de fundador de Proyecto Caribe Lab en Colombia; Jaime Pesaque, fundador y chef ejecutivo de Mayta, en Lima y Alejandra Navarro cofundadora de Botánico en la Ciudad de México junto a Ernesto Hernández y quien en 2022 fue nombrada Best New Chef por la revista Food & Wine, además de recibir nominaciones como chef promesa por parte de Millesimé y MexBest. La competencia incluyó Tres días de innovación gastronómica en Panamá con una visita al Mercado San Felipe Neri, donde los invitados recorrieron sus pasillos y tuvieron un primer acercamiento a los sabores e ingredientes de Panamá. La experiencia continuó en Calle Dragones con un Vodcast íntimo conducido por el gastrónomo panameño Jorge Chanis Barahona junto a tres miembros del jurado y Nelson Freitas, ganador del S.Pellegrino Young Chef Academy 2022. La gran final tuvo lugar en las cocinas de la Universidad Interamericana de Panamá: Los fogones se encendieron desde las cinco de la mañana del 29 de septiembre para que los 15 jóvenes participantes demostraran a través de sus platos insignia la inmensa diversidad de enfoques de la nueva generación de Latinoamérica y el Caribe. La ceremonia de premiación se celebró en la Ciudad de Las Artes con una gala que reunió a la industria gastronómica y autoridades locales para coronar a los ganadores. La celebración fue conducida por Ana Beliza Mercado y Arian Abadi y el menú exclusivo fue preparado por Mitsuharu “Micha” Tsumura (Maido), Gabriela Sarmiento (Young Chef ganadora Final Regional Latam 2024), Mario Castrellón (Maito) y Cuquita Arias de Calvo (Cuquita Cookita).

La participación panameña

Panamá fue representado por el joven chef Andrei Lam, acompañado por su mentor el chef Lorenzo Di Gravio. Ambos laboran en las cocinas del Sofitel Legend Casco Viejo. Lam presentó el plato La mesa del Istmo con el cual representó “la diversidad cultural y los colores que pintan nuestra identidad como latinos”. El plato incluyó un pincho de lengua y corazón adobado. Con una barbecue de papaya ahumada y polvo picante de cáscara de limón. El pincho era comestible pues estaba hecho de caña de azúcar, braseada. También contó con la interpretación de Lam de un guacho. Este guacho lo preparó con un arroz de cebada, producto promovido por Endémico laboratorio de cocina etnobotánica, y una ensaladilla de palmito, pixbae y chayote, decorado con brotes locales. La salsa para el guacho se elaboró con miso de miso de pixbae con picante de pipa. “Este plato inspira toda la mezcla cultural que tenemos en Latinoamérica. Ya que Panamá siendo un crisol de razas, podemos encontrar en cada esquina diferentes tipos de culturas, las cuales han influenciado en lo que conocemos como platos tradicionales”, dijo Lam durante su presentación al jurado. Algunos elementos de la vajilla y cubertería fueron creados con elementos existentes en el Casco Antiguo como piedras de la caleta y la madera de algunas puertas antiguas. “Esta es mi raíz, este es mi mesa, este es mi herencia y este es el mensaje que quisiera dar. Las raíces son muy fuertes, son el fruto de todo ese trabajo que tantas generaciones hicieron para crear esta tradición”, dijo Lam al concluir su presentación.

Otros premios