Caso Town Center: Reprograman audiencia a José Manuel Bern para el 30 de diciembre

La audiencia para la imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares en contra del empresario José Manuel Bern fue reprogramada para el 30 de diciembre a las 2 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Agora.

Es la segunda vez que se reprograma esta audiencia. La primera, agendada para el 10 de julio de este año, fue pospuesta debido a que el empresario se encontraba de viaje.

En esta ocasión su abogado defensor, William Moore, había presentado una excusa a la oficina judicial señalando que tenía otra audiencia agendada para el mismo día, a la misma hora.

La jueza Clara Montenegro aceptó la excusa y fijó la nueva fecha de la audiencia.

El abogado querellante en representación de Costa del Este Town Center Group, S.A., Jerónimo Mejía, cuestionó que Bern no se presentara personalmente a la audiencia, independientemente de la situación de su abogado.

La jueza Montenegro advirtió a la parte defensora que hay dos maneras de que una persona asista a la audiencia, “a las buenas o a las malas” y que Bern debía considerarse debidamente notificado para la audiencia el 30 de diciembre.

La defensa de Bern compartió un comunicado público refiriéndose al caso, explicando que el el Órgano Judicial comunicó la suspensión de la diligencia por razones vinculadas a la agenda judicial.

“La defensa había informado oportunamente a la instancia correspondiente sobre la existencia de un compromiso judicial, ajeno a este proceso, previamente señalado por el abogado defensor, que generaba una incompatibilidad con la fecha fijada para la audiencia. Es importante aclarar que no existe orden de conducción, como algunos medios y cuentas de redes han insinuado maliciosamente. Continuaremos ejerciendo plenamente los derechos y garantías de nuestros representados dentro del proceso, con absoluto respeto por las autoridades judiciales, el debido proceso y las instituciones. Confiamos en que los hechos, las pruebas y las actuaciones que constan y se produzcan dentro del proceso permitirán que este asunto sea resuelto por las autoridades competentes, conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de todas las partes”, detalla el comunicado.

Este caso guarda relación con una disputa comercial que llegó a un laudo arbitral en el que los Bern deberían pagar 77 millones de dólares. Sin embargo, no reconocieron la decisión arbitral y el caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Paralelamente, la parte querellante inició un proceso en el SPA que es el que actualmente está a la espera de las audiencias de imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares.

Para el 8 de octubre hay una audiencia agendada contra otros miembros de la familia Bern relacionados a este caso.