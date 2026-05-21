¿Tienes medicinas vencidas en casa? Minsa advierte sobre los riesgos y anuncia cambios

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia a la población sobre los riesgos de almacenar medicamentos vencidos en los hogares y anunció que trabaja en un plan piloto para facilitar el desecho seguro de estos productos en Panamá.

La entidad recordó que consumir medicamentos fuera de su fecha de vencimiento puede reducir su eficacia e incluso aumentar riesgos asociados a cambios en su composición química y disminución de su potencia.

La alerta llega en momentos en que muchas personas suelen guardar pastillas, antibióticos, analgésicos y otros tratamientos para utilizarlos en futuras ocasiones, una práctica que las autoridades sanitarias recomiendan evitar.

“Se recomienda a los pacientes seguir las indicaciones del tratamiento médico y no guardar medicamentos”, reiteró el Minsa.

¿Qué pasa si consumes medicamentos vencidos?

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que los medicamentos vencidos pueden perder efectividad con el tiempo, lo que podría afectar el resultado esperado de un tratamiento.

Además, advirtió sobre otra práctica común en muchos hogares: desecharlos por el inodoro o el fregadero.

Según explicó el funcionario, existe un debate internacional sobre el posible impacto ambiental que esta acción puede generar, debido a los efectos potenciales sobre ecosistemas acuáticos y fuentes de agua.

Minsa prepara plan piloto para desechar medicamentos vencidos

Actualmente Panamá no cuenta con una normativa específica para el manejo y eliminación de medicamentos vencidos en los hogares.

Ante esta situación, el Minsa informó que mantiene conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud y el Colegio Nacional de Farmacéuticos para implementar próximamente un plan piloto.

La iniciativa contempla instalar recipientes especiales en determinadas farmacias para que las personas puedan depositar medicamentos vencidos de manera segura.

De acuerdo con Pérez, el objetivo inicial será identificar qué tipo de productos desechan los ciudadanos y medir el volumen acumulado.

“Con este plan piloto haremos un diagnóstico para establecer los tipos de productos y el volumen que las personas desechan y posteriormente desarrollar una política nacional”, indicó.

¿Cómo desechar medicamentos vencidos en casa?

Mientras el proyecto entra en funcionamiento, el Minsa emitió una serie de recomendaciones para eliminar medicamentos vencidos de manera más segura:

- Retirar los medicamentos de su envase original.

- Mezclarlos con sustancias indeseables como café usado, tierra o arena para gatos.

- Colocar la mezcla dentro de una bolsa con cierre hermético o un recipiente sellado.

- Borrar o tachar los datos personales que aparezcan en el envase.

- Depositar el recipiente en la basura.

Las autoridades también insistieron en revisar siempre la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento y evitar almacenar productos que ya no forman parte de un tratamiento médico.