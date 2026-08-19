Karol G, Maluma y otros artistas llevarán su música a un concierto por Colombia

La música se convertirá en un vehículo de solidaridad en Colombia. Este domingo 23 de agosto, Bogotá será escenario de “Voces por la Vida”, un concierto benéfico que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
El evento se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural, donde artistas, productores, promotores, medios y equipos técnicos unirán esfuerzos para recaudar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas más afectadas.
Entre las figuras anunciadas se encuentran Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Andrés Cepeda, Greeicy, Grupo Niche, Eladio Carrión, Draco Rosa, ChocQuibTown, Mike Bahía, Pedro Capó y Silvestre Dangond, entre otros.
La cantante Karol G también se sumará a la iniciativa mediante una participación por transmisión en vivo. Además, su fundación Con Cora estará vinculada a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas.
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Uno de los principales objetivos del encuentro es contribuir a que las familias que perdieron sus viviendas puedan recuperar un techo. La organización informó que el 100 % de los recursos recaudados mediante la boletería será destinado a fundaciones aliadas que trabajan en la reconstrucción de las zonas afectadas.
La iniciativa se suma a otros esfuerzos de solidaridad que se han puesto en marcha en Colombia tras el terremoto. De acuerdo con reportes sobre la campaña, ya se han recaudado más de 2.500 millones de pesos colombianos, aunque los organizadores aseguran que todavía existen miles de familias que necesitan ayuda.
Así, “Voces por la Vida” busca convertir el escenario en un espacio de unión y esperanza, con decenas de artistas poniendo su talento al servicio de la reconstrucción y del apoyo a quienes resultaron afectados por la emergencia.
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