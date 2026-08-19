Karol G, Maluma y otros artistas llevarán su música a un concierto por Colombia

La música se convertirá en un vehículo de solidaridad en Colombia. Este domingo 23 de agosto, Bogotá será escenario de “Voces por la Vida”, un concierto benéfico que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El evento se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural, donde artistas, productores, promotores, medios y equipos técnicos unirán esfuerzos para recaudar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

Entre las figuras anunciadas se encuentran Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Andrés Cepeda, Greeicy, Grupo Niche, Eladio Carrión, Draco Rosa, ChocQuibTown, Mike Bahía, Pedro Capó y Silvestre Dangond, entre otros.

La cantante Karol G también se sumará a la iniciativa mediante una participación por transmisión en vivo. Además, su fundación Con Cora estará vinculada a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas.