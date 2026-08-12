Colombia decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

Colombia permanece en alerta tras el devastador terremoto que golpeó el oeste del país y dejó más de 200 personas fallecidas y miles de heridos, mientras los equipos de emergencia continúan este miércoles con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano decretó tres días de duelo nacional en homenaje a las víctimas. Durante este periodo, la bandera permanecerá a media asta en edificios públicos, embajadas y oficinas consulares del país en el exterior.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva apenas seis días en el cargo, declaró además la situación de emergencia en las zonas afectadas para facilitar la atención a los damnificados y avanzar posteriormente en las labores de reconstrucción.

Durante su visita a Pereira, el mandatario anunció medidas de apoyo para las familias afectadas, entre ellas subsidios de vivienda para quienes perdieron sus hogares.