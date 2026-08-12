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Colombia decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

Tres días de duelo nacional en Colombia tras devastador terremoto.
Tres días de duelo nacional en Colombia tras devastador terremoto. Carlos Ortega | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/08/2026 11:13
La búsqueda de sobrevivientes continúa mientras Colombia enfrenta una de sus mayores tragedias

Colombia permanece en alerta tras el devastador terremoto que golpeó el oeste del país y dejó más de 200 personas fallecidas y miles de heridos, mientras los equipos de emergencia continúan este miércoles con la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano decretó tres días de duelo nacional en homenaje a las víctimas. Durante este periodo, la bandera permanecerá a media asta en edificios públicos, embajadas y oficinas consulares del país en el exterior.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva apenas seis días en el cargo, declaró además la situación de emergencia en las zonas afectadas para facilitar la atención a los damnificados y avanzar posteriormente en las labores de reconstrucción.

Durante su visita a Pereira, el mandatario anunció medidas de apoyo para las familias afectadas, entre ellas subsidios de vivienda para quienes perdieron sus hogares.

Rescatistas luchan contra el tiempo tras terremoto de magnitud 7,4

A casi 48 horas del sismo de magnitud 7,4, socorristas, voluntarios y equipos especializados trabajan con maquinaria pesada, grúas y perros entrenados para localizar personas que puedan permanecer atrapadas.

En varios puntos, los voluntarios han recurrido incluso a sus propias manos para retirar los escombros. Los equipos de rescate forman cadenas humanas y piden silencio en medio de las estructuras colapsadas para intentar escuchar señales de vida.

Los especialistas advierten que las primeras 72 horas son determinantes para encontrar sobrevivientes, por lo que las labores se mantienen de manera ininterrumpida.

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